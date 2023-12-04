تصاعد الخلافات داخل إسرائيل، العدوان على غزة يكتب نهاية وشيكة لحكومة نتنياهو

تصاعد الخلاف داخل حكومة الاحتلال بات الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العبرية يوميا، خاصة بعدما زاد حدته وظهر للعلن خلال الأيام الأخيرة من العدوان الإسرائيلي على غزة المستمر منذ شهرين.



تصاعد الخلاف بين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت



وتحدثت تقارير عبرية مؤخرا عن أن الحرب على غزة ساهمت في تعميق الخلافات بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت واحيت الأزمة القديمة بين الطرفين والتي أدت لإقالة وزير الدفاع من منصبه ثم العودة في القرار من جديد علي خلفية أزمة احتجاجات قانون السلطة القضائية في قبل أشهر.

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نتنياهو ووزير دفاعه، فيتو

وكشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن إن الخلاف تصاعد بين بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، ويوآف جالانت، وزير الدفاع في حكومته، مشيرة إلى وجود خلافات قديمة بينهما؛ لكن الحرب عمقتها.



جاء ذلك عقب إعلان نتنياهو، مساء السبت الماضي، أنه اقترح على وزير الدفاع عقد مؤتمر صحفي مشترك لكن الأخير “اختار ما اختار”، في إشارة إلى رفضه فيما بدا وكأنه خلافات بينهما.

وأضافت صحيفة “معاريف” أن نتنياهو فضل عدم مشاركة أعضاء مجلس الحرب -جالانت والوزير بيني جانتس- زعيم المعارضة الإسرائيلية - في المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه عن إعادة الرهائن من قطاع غزة في إطار صفقات تبادل الأسرى مع حماس.

وتابعت أنه تم بالفعل استدعاء جالانت للاجتماع لكن حدث في الوقت نفسه الذي قرر فيه مكتب وزير الدفاع عقد مؤتمر صحفي خاص به وكان قد أرسل دعوة إلى وسائل الإعلام.

الصحيفة قالت إن الأسابيع الماضية كانت صعبة ومليئة بالأسئلة المعقدة، واعتمد نتنياهو على فريق الدعم الدائم الذي ظهر كل ليلة وزير الدفاع جالانت والوزير جانتس.

واعتبرت أن الانطباع العام الدائم كان أن الوزيرين الكبيرين موجودان هنا لإعطاء الدعم والثقل والشرعية للمتحدث الرئيسي نتنياهو.

حكومة الاحتلال، فيتو

نتنياهو يرغب في الاحتفاظ بإنجاز الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين لنفسه

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن نتنياهو عقد المؤتمر الصحفي للحديث عن إنجاز المتمثل في الإفراج عن 110 رهائن كانت محتجزة لدى حماس، مشيرة الي انه فضل عدم مشاركة هذا الإنجاز الكبير مع أعضاء مجلس الوزراء الحربي، لذلك لم تتم دعوة الوزيران جالانت وجانتس.

وحسب الصحيفة، زعم مكتب نتنياهو أنه تم بالفعل دعوة جالانت وتم تسليم الدعوة إلى مكتبه.

بداية الخلاف بين نتنياهو ووزير دفاعه

وبدأت الخلافات بين نتنياهو ووزير دفاعه قبل أشهر خلال إصرار نتنياهو علي تمرير قانون إصلاح السلطة القضائية وهو القانون الذي عارضه وزير الدفاع يوآف جالانت بشدة واعتبره نتنياهو أنه وقف بين صفوف المعارضة والجيش مما أدى إلى إقالته من منصبه، ومع تصاعد التظاهرات الرافضة للقرار اضطر نتنياهو الي العودة في قرارة.

وتسود توقعات في إسرائيل بأن تحقيقات مرتقبة بشأن المسؤولية عن الفشل في مواجهة أحداث طوفان الأقصى ستطيح بحكومة نتنياهو، التي تتولى السلطة منذ نحو عام، وتقود إلى إجراء انتخابات مبكرة.

وفي وقتٍ سابق، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ حكومة نتنياهو مستمرة في التنصل من مسؤولياتها، ولا سيما أن الشرطة الإسرائيلية بدأت تظهر معاملةً متشددة مع المحتجين الذين يطالبون باستقالة الحكومة أمام الكنيست منذ ثلاثة أسابيع.

نتنياهو، فيتو

كما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية، عن “توتر كبير” بين نتنياهو وجالانت، ويوم أمس أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التوتر بينهما وصل إلى ذروة جديدة.

وقالت المعلقة السياسية في “القناة الـ12” الإسرائيلية، دانا فايس، تعليقًا على مقطع فيديو ظهر فيه نتنياهو يتحدث، وفجأة يخرج جالانت في أثناء الحديث، إنه لا يوجد شك في أن بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع الإسرائيلي كثيرًا من التوتر.

يأتي ذلك في وقت، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن تظاهرة ضخمة لأهالي الأسرى شهدتها “تل أبيب” ضد حكومة نتنياهو بمشاركة عشرات آلاف الإسرائيليين، وتحدث فيها لأول مرة أحد الأسرى الذين أطلق سراحهم من قبل حماس.

