الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بينهم طفل، مقتل 4 أشخاص في حادث إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الشرطة الأمريكية،
الشرطة الأمريكية، فيتو

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل 4 أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر عاما واحدا، في حادث إطلاق نار بمدينة دالاس بولاية تكساس، ونقلت ضحية خامسة إلى المستشفى وتبلغ من العمر 15 عاما، حالتها مستقرة.

إطلاق نار بمدينة دالاس الأمريكية

وقالت شبكة  "فوكس 4"الأمريكية، إن "إطلاق النار وقع في المبنى رقم 9700 بشارع رويس درايف بـ مدينة دالاس. وبعد أربع ساعات ونصف من وقوع إطلاق النار، تم إغلاق المنزل، وكان المحققون يدخلون ويخرجون من المنزل".

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن "عند وصول الضباط إلى مكان الحادث، عثروا على 5 أشخاص أصيبوا بالرصاص داخل المنزل، وتم إعلان وفاة 3 بالغين في مكان الحادث، ونقل طفل إلى المستشفى، توفي فيما بعد".

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إصابة طلاب من أصول فلسطينية في حادث إطلاق نار بولاية أمريكية

وفي سياق آخر، وقع حادث إطلاق نار بمدينة برلينجتون في  ولاية فيرمونت الأمريكية، الأسبوع الماضي أسفر عن إصابة ثلاثة طلاب من أصول في فلسطينية، كانوا يرتدون الكوفية ويتحدثون باللغة العربية، بجروح خطيرة.

ولفتت تقارير إخبارية إلى أن اثنين من الطلاب يرقدان في وحدة العناية المركزة، فيما يخضع أحدهم للعلاج من إصابته بجروح خطيرة. 

والطلاب جميعهم يبلغون 20 عاما، وهم هشام عورتاني من جامعة براون، وكنان عبد الحميد من جامعة هارفارد، وتحسين أحمد من جامعة ترينيتي.


ضحايا إطلاق النار كانوا يرتدون الكوفية الفلسطينية

ووفقا لبيان اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز، "اجتمع الطلاب معا للاستمتاع بعطلة عيد الشكر، وكان الضحايا الثلاثة يرتدون الكوفية الفلسطينية ويتحدثون اللغة العربية، فقام رجل بالصراخ على الضحايا ومضايقتهم، ثم أطلق النار عليهم".

ودعت اللجنة العربية الأمريكية سلطات إنفاذ القانون في ولاية فيرمونت إلى التحقيق في حادث إطلاق النار باعتباره جريمة كراهية، كما تواصلت اللجنة مع وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي للدعوة أيضا إلى إجراء تحقيق فوري في جرائم الكراهية.

وقال المدير التنفيذي للجنة مكافحة التمييز عابد أيوب: "نصلي من أجل الشفاء التام للضحايا، وسنقف على أهبة الاستعداد لدعم العائلات بأي طريقة مطلوبة. وبالنظر إلى المعلومات التي تم جمعها وتقديمها، فمن الواضح أن الكراهية كانت العامل المحفز لعملية إطلاق النار، وندعو سلطات إنفاذ القانون إلى التحقيق في الأمر على هذا النحو".

واختتم بيان اللجنة العربية الأمريكية لمكافحة التمييز بالقول إن تصاعد المشاعر المعادية للعرب والفلسطينيين التي نشهدها غير مسبوقة، وهذا مثال آخر على تحول تلك الكراهية إلى عنف.

وفي وقت سابق، اتهمت الشرطة الأمريكية رجلا يبلغ من العمر 71 عاما، بارتكاب "جريمة كراهية"، بعد أن قتل طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 6 سنوات، موجها له 26 طعنة بسكين عسكري كبير، وأصاب والدته بأكثر من 12 طعنة، في منزل يقع ببلدة بلينفيلد، على بعد حوالي 65 كيلومترا جنوب غرب شيكاغو.

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