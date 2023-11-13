حادث إطلاق نار في محيط منزل حفيدة الرئيس الأمريكي

حفيدة بايدن، أفادت قناة «ABC News» الأمريكية، بوقوع حادث إطلاق نار بين عملاء الخدمة السرية وأشخاص حاولوا اقتحام سيارة بالقرب من منزل نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت القناة إن جهاز الخدمة السرية، المسؤول عن حماية كبار المسؤولين الحكوميين، أكد على وقوع الحادث في حي جورج تاون الراقي في واشنطن، مضيفة: "لاحظ عملاء الخدمة السرية ثلاثة أفراد زُعم أنهم كسروا نافذة مركبة حكومية متوقفة ولم يكن هناك أحد بداخلها، وخلال المواجهة، فتح عميل فيدرالي النار من سلاح الخدمة الخاص به، كما تشير التقارير الأولية إلى أنه لم يصب أحد بأذى".

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كما أشارت القناة إلى أن المشتبه بهم لاذوا بالفرار، وتم وضعهم على قائمة المطلوبين.

ولم تحدد الخدمة السرية بالتحديد ما الذي كانوا يحرسه هؤلاء العملاء بالضبط، ولكن وفقا لقناة "ABC News"، كانوا في الخدمة بالقرب من منزل نعومي بايدن.

وكتب جهاز الخدمة السرية: "لم يكن هناك أي تهديد لأي أفراد محميين".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن "السيارة التي حاول الأشخاص اقتحامها كانت مملوكة أيضا للخدمة السرية".

تظاهر المئات أمام منزل بايدن بسبب قطاع غزة

تظاهر المئات أمام مقر إقامة ومنزل الرئيس الأمريكي جو بايدن في ولاية ديلاوير للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

وفي وقت سابق، لطخ متظاهرون سور وأبواب البيت الأبيض بالطلاء الأحمر، تعبيرا عن مناهضتهم للحملة العسكرية العنيفة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وفي وقت لاحق، شوهد المتظاهرون في واشنطن يحاولون تسلق بوابات البيت الأبيض الحديدية، وهم يطلقون عبارات تندد بدعم الرئيس الأميركي جو بايدن المطلق لإسرائيل.

وتجمع آلاف المحتجين في واشنطن للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حاملين الأعلام الفلسطينية، ومنددين بالضوء الأخضر التي تعطيه الولايات المتحدة لإسرائيل.



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