إطلاق نار بمدرسة يهودية في كندا للمرة الثانية خلال أسبوع

تعرضت مدرسة يهودية في مدينة مونتريال بكندا، اليوم الأحد، لحادث إطلاق نار من دون تسجيل إصابات، وفق ما أعلنت الشرطة، وذلك للمرة الثانية في ظرف أسبوع في سياق توتر على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الناطقة باسم الشرطة فيرونيك دوبوك إنه "حوالي الساعة 5,00 (10,00 ت غ) تلقينا عدة اتصالات من مواطنين سمعوا طلقات نارية".

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وجدت "آثار طلقات على واجهة" المدرسة، وعبوات رصاص على الأرض.

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صدمة في مقاطعة كيبيك



وأكدت الشرطة لوكالة فرانس برس أنه "لم يكن هناك أحد" داخل المدرسة عند إطلاق النار، وأضافت أن شهودا رأوا سيارة تنطلق "بسرعة" بعد سماع دوي الرصاص.

وسبق أن تعرضت واجهة هذه المدرسة لحادث مماثل ليل الخميس الجمعة حين تم إطلاق النار على مدرستين يهوديتين، ما أثار صدمة في مقاطعة كيبيك حيث تقع مدينة مونتريال.

استهداف معبد يهودي في مونتريال الأسبوع الماضي

ودان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس وزراء كيبك فرانسوا لوغو ورئيسة بلدية مونتريال فاليري بلانت إطلاق النار السابق، داعين إلى الهدوء.

كذلك استهدف معبد يهودي في مونتريال الأسبوع الماضي بزجاجتي مولوتوف، ما تسبب في أضرار طفيفة من دون إصابات.

ولم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين الوقائع الثلاث التي حدثت في المدارس اليهودية في الطرف الغربي من مونتريال.

حوادث لمعاداة السامية في عدة دول



انتقد الرئيس الفرنسي تصاعد حوادث معاداة السامية،بعدما تعرضت مدرسة يهودية ثالثة في كندا لإطلاق نار خلال أقل من أسبوع، وأعلنت الشرطة الألمانية اعتقال أشخاص على خلفية الاشتباه في توجيههم إهانات ليهوديين اثنين.

أعلنت الشرطة الألمانية اليوم أنه تم اعتقال ثلاثة رجال في مدينة فرانكفورت على خلفية الاشتباه في توجيههم إهانات معادية للسامية لرجلين يهوديين.

وأوضحت الشرطة اليوم أنه وفقا للمعلومات المتوفرة حاليًا، كان حاخام بالجالية اليهودية في فرانكفورت وعضو بالجالية اليهودية في دورتموند يقفان أمام مدخل فندق، عندما تمت إهانتهما بسبب عقيدتهما الدينية من قبل الرجال الثلاثة المشتبه بهم.

وبحسب الشرطة، كانا اليهوديان نزيلين بالفندق في إطار انعقاد الاجتماع السنوي للمجلس المركزي لليهود بألمانيا. وأضافت الشرطة أن أحدهما كان يرتدي القلنسوة اليهودية (الكيباه) وقت حدوث الواقعة.

وأوقفت الشرطة الرجال الثلاثة الذين كانوا في حالة سكر إلى حد ما، ويبلغ عمر أحدهم 44 عامًا، فيما يبلغ عمر الاثنين الأخرين 39 عامًا، في مكان الواقعة.