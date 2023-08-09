قطيع من الأغنام يعبر طريقا رئيسيا في ولاية أمريكية بقوة القانون (فيديو)

حصل قطيع من الأغنام، أمس الثلاثاء، على حق عبور طريق سريع في ولاية واشنطن الأمريكية.

والتقطت وزارة النقل في ولاية واشنطن فيديو للقطيع أثناء تحركه غربًا عبر طريق للسفر، شرق سياتل، مثيرا سحابة من الغبار أثناء عبوره.

وأكدت الوزارة حق أصحاب القطيع في عبور أغنامهم شرقًا في وقت لاحق هذا الصيف أو أوائل الخريف.

ونشرت شبكة ستوريفل، فيديو للحظة عبور قطيع الأغنام، مشيرة إلى أن السلطات قد نسقت مع مربي الماشية والرعاة لضمان النقل المنظم والحد الأدنى من الازدحام المروري.

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وقالت الإدارة في منشور على الإنترنت إن القطيع يتم نقله مرتين في العام للوصول إلى مناطق الرعي.