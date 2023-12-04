أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع أسعار الذهب اليوم بختام التعاملات.. وزيادة جديدة في منتجات المراعي

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

تراجع في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات

انخفضت أسعار الذهب بصورة كبيرة خلال ختام تعاملات اليوم.

وفقد جرام الذهب نحو 30 جنيها في الجرام الواحد.

سعر جرام الذهب عيار 24

جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3182 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2785 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2387 جنيها.

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سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1856 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22280 جنيهًا.





أسعار سيارات JMC بيك أب النصف نقل

سيارات فوتون، سيارات JMC بيك أب، أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية JMC، عن ارتفاع أسعار سيارات البيك اب داخل السوق المصري بالتزامن مع استقبال شهر ديسمبر الجارى لعام 2023، وذلك بعد وقف استيراد السيارات، وارتفاع الطلب ونقص المعروض داخل المعارض المصرية.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية JMC، كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التى لحقت بأسعار السيارات البيك اب، داخل المعارض المصرية، ومن المقرر تطبيقها خلال شهر ديسمبر الجاري لعام 2023.

ونرصد في التقرير التالى أسعار سيارات JMC البيك اب خلال شهر ديسمبر هى كالتالى:



الفئة الأولى شاسيه بدون تكييف بسعر 597.900 ألف جنيه.

الفئة الثانية صندوق بدون تكييف بسعر 607.900 ألف جنيه.

الفئة الثالثة شاسيه تكييف بسعر 632.900 ألف جنيه.

الفئة الرابعة صندوق بتكييف بسعر 632.900 ألف جنيه.



وتتميز السيارة بمحرك 4 سلندر 2771 سي سي بقوة 57 حصان وناقل حركة مانيوال 5 سرعات وتصنع السيارة في الصين وتعمل بالدفع الخلفي وتأتي بطول كلي 5012 مم وارتفاع كلي 1645 مم وارتفاع السيارة عن الأرض بواقع 185 مم خلوص.

وتتميز السيارة بنظام باور ستيرينج وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس وزجاج كهربائي وجنوط مع بلوتووث وفتحات USB وAUX.



استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم

تشهد أسعار السكر ارتفاعًا مستمرا في السوق المحلي، الأمر الذي جعل المستهلكين يجدون صعوبة في الحصول عليه بالسعر المعتاد، والذي كان يصل سعره الرسمي إلى 27 جنيها.

ويعد السكر أحد السلع التي تشهد ارتفاعًا مستمرًّا بالسوق، حيث يتراوح سعر السكر ما بين 40 إلى 60 جنيها للكيلو، وذلك حسب المنطقة، فضلا عن تزاحم المواطنين أمام بعض المنافذ التي تبيع السكر بالسعر الرسمي والتي تشهد ازدحاما شديدا.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن المخزون الاستراتيجي للسكر التمويني يكفي لـ5.5 أشهر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”، أن ارتفاع أسعار السكر عالميا من 650 دولارًا للطن إلى 780 دولارا مؤخرا كان له تأثير علي تحرك سعر كيلو السكر محليا، مشيرا إلى عدم قدرة المستوردين على توفير الدولار لتدبير الكميات المطلوبة.

وتابع المصيلحي: “أن هناك صعوبة في الحصول على العملة والدولار تحرك في السوق الموازي من 41 إلى 51 جنيها”.





البورصة تربح 39 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الإثنين، وربح رأس المال السوقي 39 مليار جنيه عند مستوى 1.705 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.82% ليغلق عند مستوى 25265 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 30368 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 10757 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 5384 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 7840 نقطة.

إيطاليا تطرح أرخص سيارة كهربائية (تفاصيل)

سيارات فيات، تجرى شركة فيات العديد من الاستعدادات لطرح أرخص السيارات الكهربائية مصنوعة في إيطاليا سيارات فيات 500e 2024 فى الولايات المتحدة، بقيمة 32,500 دولار.

حصلت سيارات فيات 500e على عجلات متعددة الأضلاع مقاس 17 بوصة ملفوفة بإطارات مقاس 205/45 لجميع المواسم، ونظام ملاحة Uconnect 5 مقاس 10.25 بوصة، ومقاعد دلو مزينة بالقماش مع لمسات حمراء، سيكون الدفع بالعجلات الأمامية هو التكوين القياسي.

فقد تم تجهيزه بمحرك صغير الحجم، بطارية بقوة 24 كيلووات في الساعة توفر نطاقًا صغيرًا يقدر بـ 135 كلم من وكالة حماية البيئة (EPA) – وهو أسوأ من سيارة مازدا MX-30 التي تم إيقاف إنتاجها مؤخرًا.

ولم تصدر شركة فيات معلومات إضافية بعد، لكن الطرازات الأوروبية متوفرة ببطارية تبلغ 42 كيلووات في الساعة، تنتج هذه الإصدارات 117 حصانًا و162 رطلًا من عزم الدوران، مع نطاق يقدر بـ WLTP يبلغ 320 كلم، ونتوقع أن تكون أرقام وكالة حماية البيئة أكثر تحفظًا بعض الشيء، ولا نتوقع أن يتم بيع سيارة 500e بأعداد كبيرة، حيث يتجنب الأمريكيون عادةً السيارات الأصغر حجمًا، ومع ذلك، من الرائع رؤية سيارة كهربائية أخرى تضاف إلى السوق بتكلفة أقل من 40 ألف دولار (150 ألف ريال).



ومن المقرر أن تنافس سيارات فيات سيارات شفروليه بولت الكهربائية المزودة بقوة 200 حصان ويبلغ مداها 417 كلم، وبسعر يبدأ من 26,500 دولار





المراعي تعلن ارتفاع أسعار منتجاتها في الأسواق

أعلنت شركة المراعي رفع أسعار منتجاتها بدءا من ديسمبر الجاري وذلك بالتزامن مع إعلان العديد من شركات إنتاج السلع الغذائية ارتفاع أسعار منتجاتها.

وتراوحت الزيادات الجديدة في منتجات شركة المراعي من 21.5 جنيه إلى 139.5 جنيه في سعر الكرتونة حسب المنتج.

و أعلن عدد من شركات إنتاج السلع الغذائية قوائم أسعار منتجاتهم الجديدة بزيادات متفاوتة تراوحت من جنيه إلى 35 جنيهًا، وذلك بمقارنة أسعار المنتجات بسعرها السابق، وشملت المنتجات المعلن أسعارها بزيادة جديدة تطبق من ديسمبر الجاري؛ الشوكولاتة والمربي والمعلبات ومنتجات الألبان والتونة والبيف وعسل نحل واللانشون.

وأعلنت شركة جالكسي تطبيق زيادة في أسعار منتجاتها، ورفعت الشركة سعر شوكولاته جالكسي وزن 36 جرامًا إلى 25 جنيهًا مقابل 17.5 جنيه سعرها السابق، أي بزيادة قدرت 7.5 جنيه.