هيونداي أكسنت RB تودع عام 2024 بزيادة الأسعار
استقبلت هيونداي مطلع شهر ديسمبر، بزيادات جديدة في اسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 الجديدة بقيمة بلغت نحو 30 ألف جنيه.
ارتفاع في أسعار هيونداي أكسنت RB 2024 الجديدة
ونرصد في التقرير التالي ارتفاع في أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر وهي كالتالي:-
يصل سعر الفئة الأولى GL نحو 670 ألف جنيه بدلًا من 630 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
يصل سعر الفئة الثانية SR نحو 680 ألف جنيه بدلًا من 640 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
يصل سعر الفئة الثالثة DAB ABS نحو 695 ألف جنيه بدلًا من 655 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
يصل سعر الفئة الرابعة هاي لاين 710 ألف جنيه بدلًا من 670 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
أعلى فئة 720 ألف جنيه بدلًا من 680 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.
مواصفات محركات سيارات هيونداي أكسنت RB
وتستمر السيارة في الاعتماد على محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.
تجهيزات هيونداي أكسنت RB
ويتاح لها عجلة قيادة مالتي قابلة للتعديل و4 سماعات وفتحات AUX وUSB ونظام بلوتوث وشاشة 7 بوصة للملتيميديا. كما تحمل السيارة زجاج مظلل في الخلف وتحكم كهربائي في المرايا وتكييف مانيوال وتعديل كرسي السائق في 6 وضعيات وغيرها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.