هيونداي أكسنت RB تودع عام 2024 بزيادة الأسعار

استقبلت هيونداي مطلع شهر ديسمبر، بزيادات جديدة في اسعار سيارات هيونداي أكسنت RB موديل 2024 الجديدة بقيمة بلغت نحو 30 ألف جنيه.



ارتفاع في أسعار هيونداي أكسنت RB 2024 الجديدة



ونرصد في التقرير التالي ارتفاع في أسعار سيارات هيونداي أكسنت RB 2024 الجديدة خلال شهر ديسمبر وهي كالتالي:-



يصل سعر الفئة الأولى GL نحو 670 ألف جنيه بدلًا من 630 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



يصل سعر الفئة الثانية SR نحو 680 ألف جنيه بدلًا من 640 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



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يصل سعر الفئة الثالثة DAB ABS نحو 695 ألف جنيه بدلًا من 655 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الرابعة هاي لاين 710 ألف جنيه بدلًا من 670 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



أعلى فئة 720 ألف جنيه بدلًا من 680 ألف جنيه بزيادة 40 ألف جنيه.



مواصفات محركات سيارات هيونداي أكسنت RB



وتستمر السيارة في الاعتماد على محرك 1600 سي سي 4 سلندر بقوة 125 حصان وعزم دوران 156 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 سرعات.



تجهيزات هيونداي أكسنت RB



ويتاح لها عجلة قيادة مالتي قابلة للتعديل و4 سماعات وفتحات AUX وUSB ونظام بلوتوث وشاشة 7 بوصة للملتيميديا. كما تحمل السيارة زجاج مظلل في الخلف وتحكم كهربائي في المرايا وتكييف مانيوال وتعديل كرسي السائق في 6 وضعيات وغيرها.