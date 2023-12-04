إجمالي إيرادات فيلم فوي فوي فوي خلال 12 أسبوعا بمصر

واصل فيلم فوي فوي فوي، في تحقيق إيرادات جيدة بشباك التذاكر الذي يقوم ببطولته عدد من الفنانين وعلى رأسهم محمد فراج ونيللي كريم.

إيرادات فيلم فوي فوي فوي

إذ حقق فيلم فوي فوي فوي إجمالي إيرادات تقدر بــ 33 مليونًا و100 ألف جنيه خلال أسبوع عرضه الـ12 بمصر.

و أعلن المؤلف والمخرج عمر هلال عن إدراج فيلم "فوي فوي فوي" بشكل رسمي ضمن قائمة ال49 فيلم قبل الترشيح النهائي لجوائز الأوسكار 2024.

وكان تحدث عمر هلال فى وقت سابق عن ترشيح فوي للمنافسة بجوائز أوسكار 2024 وقال في تصريح خاص لـ"فيتو": العمل لاقى صدى وحبًّا كبيرًا جدًّا سواء في مصر أو أثناء العرض الخاص في الرياض تجاريا، واختياره لينافس بالأوسكار ويمثل مصر، أشعرني وكأني في حلم الله أكبر والحمد لله على هذا التوفيق الكبير.

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وتابع: “سعيد وفخور إني همثل بلدي في العالم، الواحد لما بتفرج على الأولمبياد أو كأس العالم أو بنشوف محمد صلاح بيمثل بلده إزاي بيكون نفسه يعمل أي حاجة لبلده والحمد لله إننا قدرنا نوصل للترشح”.

قصة فيلم فوي فوي فوي

والفيلم يدور في إطار من دراما كوميديا سوداء يحكي قصة حسن حارس الأمن الذي يعيش حياة فقيرة مع والدته، ويسعى للسفر خارج مصر عن طريق الانضمام لفريق كرة القدم للمكفوفين في إحدى بطولات كأس العالم في أوروبا، ويقرر التظاهر بأنه لاعب ضعيف البصر.

في هذه الرحلة، يلتقي بالعديد من الشخصيات، منها صحفية شابة وجذابة تهتم بالكتابة عن ذلك الفريق، وتهتم على وجه الخصوص بحسن، ومدرب في منتصف العمر يبحث عن فرصة، إلى جانب صديقيه اللذين يشاركانه في الذهاب إلى أبعد الحدود، ليكونوا مع الفريق على أمل أن يوفر هذا تذكرتهم للحياة والمزيد من الفرص.

فيلم فوي فوي فوي

ويأتي من إنتاج محمد حفظي، تأليف وإخراج عمر هلال، ويضم الفيلم طاقمًا من نجوم السينما الكبار والناشئين بما في ذلك محمد فراج، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، وأمجد الحجار، وحنان يوسف، ومحمد عبد العظيم، وحجاج عبد العظيم، بالاشتراك مع النجمة نيللي كريم وظهور خاص لبسنت شوقي.