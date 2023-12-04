الإثنين 04 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

قناع العسل الأسود لبشرة شباب خالية من العيوب

بشرة شباب، فيتو
بشرة شباب، فيتو

الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة دائما تكون صحية وآمنة وتمد البشرة بالعناصر الغذائية المهمة التى تحافظ على جمالها وشبابها.

وتحرص الفتيات عند تطبيق الوصفات الطبيعية أن تكون فعالة واقتصادية ومناسبة لجميع انواع البشرة، من أجل الحصول على نتائج مرضية.

قناع العسل الأسود لبشرة شباب خالية من العيوب

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناع العسل الأسود لبشرة شباب خالية من العيوب.

المكونات:-

ملعقة عسل أسود

ملعقة بن

ربع ثمرة موز مهروسة.

الطريقة:-

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها العسل والبن ونقلب جيدا.
  • ثم نحضر الموزة ونهرسها جيدا حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.
  • ثم نضيف الموزة المهروسة إلى خليط البن والعسل ونقلب جيدا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم.
  • ثم نفرد القناع على البشرة النظيفة فى حركات دائرية برفق.
  • نترك القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
  • هذا القناع يقاوم التجاعيد ويرطب البشرة ويقضى على البكتيريا المسببة للحبوب.

 

قناع العسل الأسود لبشرة شباب، فيتو 

 

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

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- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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وصفة طبيعية بثلاثة مكونات تعيد شباب بشرتك ونضارتها

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وصفة طبيعية تغذى بشرتك بفيتامين E المهم فى فصل الشتاء

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

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الوصفات الطبيعية بشرة شباب التجاعيد قناع العسل الأسود لبشرة شباب العناية بالبشرة جمال البشرة دعاء محمد خبيرة التجميل

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