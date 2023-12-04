أخبار مصر اليوم.. انتهاء فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابات الرئاسية.. وتفاصيل افتتاح السيسي معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023

نشرت فيتو خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأخبار المهمة في قسم أخبار مصر، ونرصدها في التقرير الآتية:

رسالة نارية من عباس شومان لمروجي شائعة مرض شيخ الأزهر

حرص الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على توجيه رسالة خاصة إلى مروجي شائعات مرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

وكتب "شومان" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إلى الكاذبين الذين يروجون بأن الإمام الأكبر مريض: الإمام في مكتبه بمشيخة الأزهر كالمعتاد، فاتقوا الله ولا تكون من الفاسقين".

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ضخ 50 ألف طن سكر لتلبية احتياجات المواطنين

وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بزيادة المعروض من السلع الغذائية في مبادرة تخفيض الأسعار، خاصة سلعة السكر الحر والذي يتم طرحه بسعر 27 جنيها للكيلو الواحد.

من جانبه، قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر الحر في منافذ وفروع شركات المجمعات الاستهلاكية وتجارة الجملة، وذلك طبقا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بزيادة الكميات المطروحة للمستهلكين.

انتهاء فرز أصوات الناخبين بالخارج في الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، الانتهاء من مرحلة تصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية 2024، والتي أجريت وفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية على مدى أيام (1 و2 و3) من شهر ديسمبر الحالي، بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات منتشرة حول العالم.

واختُتمت أعمال فرز أصوات الناخبين، وإجراء الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وإثبات عدد الأصوات الصحيحة وكذا الباطلة، وتحديد عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح من بين المرشحين الأربعة في العملية الانتخابية وإثباتها في المحاضر المخصصة لذلك الإجراء، وإرفاقها مع كافة أوراق العملية الانتخابية في مظاريف مغلقة وإرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات عن طريق وزارة الخارجية، حتى يتم ضم الإحصاء العددي إلى تصويت المصريين داخل البلاد ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية بمعرفة الهيئة.

ارتفاع أسعار أدوية منع الحمل للسيدات

شهد سوق الدواء المصري ارتفاعا في سعر أقراص منع الحمل منها الدواء الأكثر إقبالا من السيدات " ياسمين" حيث ارتفع سعره إلى 123 جنيها للعبوة بدلا من 78 جنيها، والتي تستخدم لمدة شهر.

كما ارتفع سعر مستحضر آخر لمنع الحمل وهو أقراص" فيموجيسال" إلى 58 جنيها بدلا من ٢٥ جنيها.

وشهد سوق الدواء المصري زيادة مستمرة في أسعار الأدوية خلال الفترة الماضية، حيث أكدت مصادر أن سعر الدواء يزيد أكثر من مرة خلال فترة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز شهرين.

تفاصيل افتتاح السيسي المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، افتتاح فعاليات المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"، وذلك في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات الدولية، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.



بدأت الفعاليات بعرض فيلم تسجيلي بعنوان (الإرادة والتحدي) من إنتاج إدارة الشئون المعنوية، والذي تحدث عن مسيرة إنجازات القوات البحرية المصرية على مدى السنين، موضحا أن القوات البحرية ما كانت أن تصل إلى ما وصلت إليه من تنوع في القدرات وثراء في التخصصات إلا عبر الارتقاء بمعدلات الأداء، وكان للتصنيع الحربي المحلي والمشترك دور كبير في تعزيز القدرة التسليحية للقوات البحرية.

بعد أنباء تعرضه لأزمة صحية، حقيقة الحالة الصحية لشيخ الأزهر

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول حقيقة الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وذلك بعد حديث بعض الصفحات عن تعرضه لأزمة صحية شديدة.

"فيتو" بدورها تواصلت مع عدة مصادر داخل مشيخة الأزهر الشريف للوقوف على حقيقة تلك الأنباء وأكدت المصادر أن كل ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن صحة الإمام الأكبر عار تمام من الصحة وأن شيخ الأزهر حالته بخير.

بيت الزكاة والصدقات يصرف دعما نقديا شهريا للطلبة الفلسطينيين

أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، عن بدء إجراءات صرف دعم نقدي شهري للطلاب الفلسطينيين الوافدين للدراسة بجامعة الأزهر، ومعاهد البعوث الإسلامية، وسداد المصروفات الدراسية للطلبة المتعثرين منهم، بالإضافة إلى صرف قيمة المستلزمات الدراسية للطلبة الفلسطينيين بكلية طب الأسنان.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له صباح اليوم الإثنين 4 من ديسمبر 2023م، أنه يولي طلاب فلسطين الدارسين بالأزهر عناية خاصة في ظل ما يتعرض له أهلنا وإخواننا في فلسطين من عدوان إسرائيلي غاشم أثر سلبًا على الطلاب المقيمين في مصر؛ نظرًا لفقد ذويهم المقيمين في غزة جراء القصف المستمر على سكان القطاع، ما أدى إلى انقطاع سبل العيش الكريم لهؤلاء الطلاب.

وجَّه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بسرعة توفير منح دراسية كاملة لطلاب فلسطين، وتحمل نفقات السكن داخل مدينة البعوث الإسلامية، بالإضافة إلى صرف مبلغ مالي شهريًّا.