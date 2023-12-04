رسالة نارية من عباس شومان لمروجي شائعة مرض شيخ الأزهر

حرص الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، على توجيه رسالة خاصة إلى مروجي شائعات مرض فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

حقيقة تعرض شيح الأزهر لأزمة صحية

وكانت حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول حقيقة الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وذلك بعد حديث بعض الصفحات عن تعرض لأزمة صحية شديدة.

وكتب "شومان" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "إلى الكاذبين الذين يروجون بأن الإمام الأكبر مريض: الإمام في مكتبه بمشيخة الأزهر كالمعتاد، فاتقوا الله ولا تكون من الفاسقين".



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وبدأت الأزمة بتداول بوستات عبر صفحات مواقع التواصل وجروبات العاملين في الأزهر تطلب الدعاء لشيخ الأزهر بعد تعرضه لأزمة صحية.

الحالة الصحية لشيخ الأزهر

"فيتو" بدورها تواصلت مع عدة مصادر داخل مشيخة الأزهر الشريف للوقوف على حقيقة تلك الأنباء وأكدت المصادر أن كل ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن صحة الإمام الأكبر عار تمام من الصحة وأن شيخ الأزهر حالته بخير.

وأضافت المصادر ذاتها أن فضيلة الإمام الأكبر باشر عمله بشكل طبيعي أمس الأحد وكان له نشاط مكثف على مدار وكان على رأسها إلقاء كلمة عبر الفيديو في جناح الأديان بمؤتمر المناخ cop28 المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.





شيخ الأزهر يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مقر مشيخة الأزهر

وكان فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، استقبل أمس الأحد، كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، والوفد المرافق له، بمقر مشيخة الأزهر، وذلك لبحث أوجه التعاون الثقافي والديني بين الأزهر الشريف وكوريا الجنوبية.

في بداية اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسفير الكوري الجنوبي، مؤكدا حرص الأزهر على تدعيم أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية، خاصة في المجالات العلمية والتعليمية والدينية، واستعداد الأزهر لاستقبال أئمة المساجد لتدريبهم على تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي، والتي يعمل الأزهر دائمًا على ترسيخها.

كما أكد فضيلة الإمام الأكبر، أن رسالة الأزهر رسالة عالمية تقوم على نشر الرسالة الصحيحة للإسلام، وترسيخ ثقافة التعايش بين الناس، لافتا إلى جهود مؤسسة الأزهر في تعزيز الحوار بين الأديان، وسعيه الدائم لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية حول العالم، مثل الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي وكنيسة كانتربري، موضحا أن تلك الجهود تأتي انطلاقًا من مسؤولية الأزهر الدينية، وإيمانا بدوره التاريخي في نشر صحيح الدين، اعتمادا على منهج وسطي مستنير، قادر على مواجهة التطرف والتعصب والإرهاب، ومتمكنا من نشر ثقافة السلام والأخوة الإنسانية في شتى بقاع العالم.

وأوضح الإمام الأكبر، أن الأزهر مهموم بقضايا العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم المشروعة، مثمنا موقف الشعوب الحرة، وبخاصة المنصفين من اليهود "غير المتصهينين"، الرافضين لممارسات الكيان الصهيوني المتغطرسة تجاه أبناء غزة، وأعلنوا رفضهم للعدوان على الأبرياء ‏والمدنيين، ووحشيته في حق الأطفال ‏والنساء والشيوخ والأبرياء، ورفضوا استهداف المستشفيات والكنائس والبيوت ومقرات إيواء النازحين.‏

من جانبه، أعرب كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقدير بلاده لما يقوم به الأزهر من جهود داخل مصر وخارجها على طريق تعزيز الحوار والتسامح ونشر الأخوة الإنسانية، مشيدا بالتجربتين المصرية والكورية الجنوبية في التعايش بين جميع طوائف الشعب، مؤكدا عزمه وحرصه الشديد على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين الأزهر والمؤسسات الثقافية والعلمية في كوريا الجنوبيةك الأنباء ومعرفة الحاله الصحية للإمام الأكبر.