الإثنين 04 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

بعد أنباء تعرضه لأزمة صحية، حقيقة الحالة الصحية لشيخ الأزهر

الدكتور أحمد الطيب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ,فيتو

حالة من الجدل شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حول حقيقة الحالة الصحية لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وذلك بعد حديث بعض الصفحات عن تعرضه لأزمة صحية شديدة.

 

وبدأت الأزمة بتداول بوستات عبر صفحات مواقع التواصل وجروبات العاملين في الأزهر تطلب الدعاء لشيخ الأزهر بعد تعرضه لأزمة صحية.

حقيقة تعرض شيخ الأزهر لأزمة صحية 

"فيتو" بدورها تواصلت مع عدة مصادر داخل مشيخة الأزهر الشريف للوقوف على حقيقة تلك الأنباء وأكدت المصادر أن كل ما يتم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية عن صحة الإمام الأكبر عار تمام من الصحة وأن شيخ الأزهر حالته بخير.

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وأضافت المصادر ذاتها أن فضيلة الإمام الأكبر باشر عمله بشكل طبيعي أمس الأحد وكان له نشاط مكثف على مدار وكان على رأسها إلقاء كلمة عبر الفيديو في جناح الأديان بمؤتمر المناخ cop28 المقام في دولة الإمارات العربية المتحدة.



كما استقبل شيخ الأزهر في مكتبه أمس الأحد سفير كوريا الجنوبية كما استقبل رئيس جامعة قيرغيزستان الإسلامية ومفتي قيرغيزستان وذلك من أجل بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك.

 



شيخ الأزهر يستقبل سفير كوريا الجنوبية في مقر مشيخة الأزهر 

وكان  فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، استقبل أمس الأحد،  كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، والوفد المرافق له، بمقر مشيخة الأزهر، وذلك لبحث أوجه التعاون الثقافي والديني بين الأزهر الشريف وكوريا الجنوبية.

في بداية اللقاء، رحب فضيلة الإمام الأكبر بالسفير الكوري الجنوبي، مؤكدا حرص الأزهر على تدعيم أواصر التعاون مع كوريا الجنوبية، خاصة في المجالات العلمية والتعليمية والدينية، واستعداد الأزهر لاستقبال أئمة المساجد لتدريبهم على تعزيز ثقافة التسامح والتعايش السلمي، والتي يعمل الأزهر دائمًا على ترسيخها. 

كما أكد فضيلة الإمام الأكبر، أن رسالة الأزهر رسالة عالمية تقوم على نشر الرسالة الصحيحة للإسلام، وترسيخ ثقافة التعايش بين الناس، لافتا إلى جهود مؤسسة الأزهر في تعزيز الحوار بين الأديان، وسعيه الدائم لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية حول العالم، مثل الفاتيكان ومجلس الكنائس العالمي وكنيسة كانتربري، موضحا أن تلك الجهود  تأتي انطلاقًا من مسؤولية الأزهر الدينية، وإيمانا بدوره التاريخي في نشر صحيح الدين، اعتمادا على منهج وسطي مستنير، قادر على مواجهة التطرف والتعصب والإرهاب، ومتمكننا من نشر ثقافة السلام والأخوة الإنسانية في شتى بقاع العالم.

وأوضح الإمام الأكبر، أن الأزهر مهموم بقضايا العالم الإسلامي والإنسانية جمعاء، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ومعاناة أبناء الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضهم وحقوقهم المشروعة، مثمنا موقف الشعوب الحرة، وبخاصة المنصفين من اليهود "غير المتصهينين"، الرافضين لممارسات الكيان الصهيوني المتغطرسة تجاه أبناء غزة، وأعلنوا رفضهم للعدوان على الأبرياء ‏والمدنيين، ووحشيته في حق الأطفــال ‏والنـساء والشــيوخ والأبـرياء، ورفضوا استهداف المستشفيات والكنائس والبيوت ومقرات إيواء النازحين.‏

من جانبه، أعرب  كيم يونج هيون، سفير كوريا الجنوبية، عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، وتقدير بلاده لما يقوم به الأزهر من جهود داخل مصر وخارجها على طريق تعزيز الحوار والتسامح ونشر الأخوة الإنسانية، مشيدا بالتجربتين المصرية والكورية الجنوبية في التعايش بين جميع طوائف الشعب، مؤكدا عزمه وحرصه الشديد على تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين الأزهر والمؤسسات الثقافية والعلمية في كوريا الجنوبيةك الأنباء ومعرفة الحاله الصحية للإمام الأكبر.
 

شيخ الأزهر يستقبل رئيس جامعة قيرغيزستان الإسلامية ومفتي قيرغيزستان 

كما استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، امس الأحد، بمشيخة الأزهر، الشيخ عبد الشكور نرماتوف، رئيس جامعة قرغيزستان الإسلامية، والشيخ وزير قارىء راقييف، مفتي جمهورية قرغيزستان، والشيخ وطويغني عبد القاروف رئيس اللجنة الدينية بجمهورية قرغيزستان، لبحث سبل تعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك. 

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن أبواب الأزهر مفتوحة دائما لأبناء قيرغزستان للدراسة فيه، وأنه يعتز بالعلاقات العلمية والثقافية التي تجمع الأزهر مع قرغيزستان، حيث يستقبل الأزهر طلاب قيرغزستان للدراسة في معاهدة وجامعته العريقة، كما يرحب باستضافة الأئمة في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، لرفع مهاراتهم في مجابهة الأفكار المتطرفة، وتحصينهم بالمنهج الأزهري المعتدل، إيمانا من الأزهر بأهمية الطلاب والأئمة الوافدين، وأنهم سفراء الأزهر فى بلادهم ومصدر قوة وفخر لأوطانهم.

من جانبه، أعرب وفد قيرغزستان عن سعادتهم بلقاء شيخ الأزهر، وتقديرهم لما يقوم به فضيلته من جهود كبيرة لنشر الإسلام الوسطي في العالم، وتعزيز قيم الحوار والتسامح والتعريف بجوهر الإسلام عالميا من خلال مبعوثيه وخريجيه، وخدمة قضايا الأمة الإسلامية ودن المسلمين حول العالم.

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شيخ الأزهر يستقبل مفتي قيرغيزستان لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

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على هامش cop 28.. شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يوقعان على نداء الضمير من أجل المناخ.. الإمام الأكبر يؤكد: لو استمر العدوان على غزة فلن يتبقى لنا بيئة نحافظ عليها

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