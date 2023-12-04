ارتفاع أسعار أدوية منع الحمل للسيدات

شهد سوق الدواء المصري ارتفاعا في سعر أقراص منع الحمل منها الدواء الأكثر إقبالا من السيدات " ياسمين" حيث ارتفع سعره إلى 123 جنيها للعبوة بدلا من 78 جنيها، والتي تستخدم لمدة شهر.

ارتفاع سعر مستحضر ياسمين لمنع الحمل

كما ارتفع سعر مستحضر آخر لمنع الحمل وهو أقراص" فيموجيسال" إلى 58 جنيها بدلا من ٢٥ جنيها.

وشهد سوق الدواء المصري زيادة مستمرة في أسعار الأدوية خلال الفترة الماضية، حيث أكدت مصادر أن سعر الدواء يزيد أكثر من مرة خلال فترة زمنية قصيرة قد لا تتجاوز شهرين.

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وترصد " فيتو " أحدث قائمة بأسعار الأدوية التي ارتفعت في السوق خلال الأيام الأخيرة منها:

ويشكو أصحاب الصيدليات من الزيادة المستمرة في الأسعار حيث يتم البيع بسعر ثم تتفاجأ الصيدلية بزيادة السعر من جديد ما يمثل تدميرا لاقتصاديات الصيدليات على حد وصفهم، نظرا للبيع بالسعر المدون على العبوة الخارجية.

أحدث قائمة بأسعار الأدوية

وترصد " فيتو " أحدث قائمة بأسعار الأدوية التي ارتفعت في السوق خلال الأيام الأخيرة منها:

1 –رواتينكس لعلاج اضطرابات الكلى وحصوات الكلى والمسالك البولية بسعر 46,5 جنيه.

2-بيبزول 20 مجم بسعر من 24.5 إلى 34 جنيها.

3- جليبتومت 50/1000 مجم من 75 جنيها إلى 120 جنيها.

4-سايمثيكون لعلاج الانتفاخ والمغص عند الرضع من 10 إلى 16 جنيها.

5- سياليس لعلاج ضعف الإنتصاب وسرعة القذف من 288 إلى 328 جنيها.

6-ديكساتوبرين قطرة معقمة للعين ارتفع سعرها إلى 26 جنيها.

7- دواء فيموجيسال أقراص منع حمل من 24 جنيها إلى 58 جنيها.

8-دواء داينسيون مضاد للنزيف من 32 جنيها إلى 68 جنيها.

9-بريانيل سي ار من أدوية الاضطرابات النفسية لعلاج الإكتئاب ارتفع سعره من 48 إلى 123 جنيها.

10-زيرتك أقراص للحساسية ارتفع سعرها إلى 65 جنيها.

11-بيونال كبسول ارتفع سعرها من 97 جنيها إلى 192 جنيها وهو مكمل غذائي لأمراض الكبد.

12- ميلجا ادفانس فيتامين للأعصاب من 78 إلى 100.5 جنيه.

13- سيبروفلوكساسين مضاد حيوى واسع المجال ارتفع سعره من 47 جنيها إلى 62 جنيها.

14-دافلون 500 اقراص لعلاج البواسير والنزيف الشرجي من 84 جنيها إلى 128 جنيها.

15-اوبتيدكس نقط للعين ارتفع سعرها من 27 إلى 33.5 جنيه.

16-بارامول 1000 مجم مسكن للألم والصداع ارتفع سعره من 24 إلى 32 جنيها.

17-مالوكس أكياس لآلام المعدة والحموضة من 50 إلى 70 جنيها.

18-بروجيست 200 يستخدم للحوامل لمنع الإجهاض من 126 جنيها إلى 171 جنيها.

19- قطرة توينزول قطرة العين وارتفع سعرها من 67.5 جنيها إلى 96 جنيها.

20 – ريباريل جل ارتفع سعره من 29 جنيها إلى 40 جنيها.

وتتقدم شركات الدواء باستمرار بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار الأدوية نتيجة تحقيق خسائر بسبب الإنتاج ولمنع نقص الأدوية خاصة مع إرتفاع أسعار الدولار وكل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.

الالتزام بالسعر القديم للدواء المدون على العبوة يحقق خسائر للصيدليات

من جانبه قال الدكتور ثروت حجاج عضو مجلس نقابة الصيادلة إن الالتزام بالسعر القديم للدواء المدون على العبوة يحقق خسائر للصيدليات.

وأوضح: مثال لو ١٠ عبوات دواء تباع بـ ١٢ جنيها بالسعر القديم المكتوب على العبوة ١٢ جنيها وعندما تشتري الصيدلية ١٠ عبوات جديدة بسعر أغلى ١٧ جنيها تحتاج لمبلغ أكبر للشراء بالسعر الجديد.

من يتحمل فرق الأسعار المواطن أم الصيدلي

وتسائل حجاج من يتحمل الفرق المواطن أم الصيدلي أم هيئة الدواء؟، مؤكدا أن الصيدلي الذي يبيع بألف جنيه يحقق مكسب ١٠٠ جنيه فقط، وعندما يشتري نفس الكمية يحتاج لمبلغ أكبر وفي تلك الحالة يخسر الصيدلي، مشيرا إلى أن هناك أصنافا ارتفعت أسعارها 4 مرات خلال ٣ شهور.

وأضاف عضو مجلس نقابة الصيادلة أن مخازن الأدوية لديها آلاف الأدوية بسعر قديم على العبوة وتبيع بالفاتورة مدون بها السعر الجديد فلا يجوز للصيدلية في تلك الحالة أن تبيع بالخسارة مؤكدا أن أي شركة دواء عندما تحصل على إخطار التسعير الجديد تبيع كل ما لديها بالسعر الجديد.

المكملات الغذائية ليس لها تسعير جبري

وتابع أن المكملات الغذائية ليس لها تسعير جبري وتسعرها الشركات حسب رغبتها.

وأوضح الصيدلي على عبدالله مدير مركز الدراسات الدوائية، أن الصيدلي كمواطن يتأثر بزيادة الأسعار من حوله والعاملين معه في الصيدلية ويطلبون زيادات في الرواتب ورأس المال يقل مع زيادة السعر، فعلي سبيل المثال لو رأس المال مليون جنيه يشتري بهم ١٠ آلاف عبوة ومع السعر الجديد يستطيع شراء ٧ آلاف عبوة فقط، وبذلك يتأثر الصيدلي ويكون مهدد بخسارة عمله وخروجه من السوق.