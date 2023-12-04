الإثنين 04 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج الراحل إيساف إسماعيل

المخرج ايساف إسماعيل.فيتو
المخرج ايساف إسماعيل.فيتو

نعت نقابة المهن السينمائية المخرج إيساف اسماعيل، الذي وافته المنية اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2024.

وفاة المخرج إيساف إسماعيل

ونعى نقيب المهن السينمائية وأعضاء مجلس إدارة النقابة المخرج إيساف إسماعيل المخرج بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري.

وجاء في بيان النعي: “نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته”.
 

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يذكر أن  إيساف اسماعيل كان مخرجا لأكثر من برنامج منها “مزيكا” و“مجالس الطيبين” و"احتراف" بالإضافة لبرنامج ديني. 

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الهيئة الوطنية للاعلام القناة الاولي بالتلفزيون المصري نقابة المهن السينمائية نقيب المهن السينمائية ايساف اسماعيل

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