نقابة المهن السينمائية تنعى المخرج الراحل إيساف إسماعيل
نعت نقابة المهن السينمائية المخرج إيساف اسماعيل، الذي وافته المنية اليوم الإثنين 4 ديسمبر 2024.
وفاة المخرج إيساف إسماعيل
ونعى نقيب المهن السينمائية وأعضاء مجلس إدارة النقابة المخرج إيساف إسماعيل المخرج بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري.
وجاء في بيان النعي: “نشاطركم الأحزان في وفاة المغفور له بإذن الله وبكل الحزن والأسى ندعو له بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته”.
يذكر أن إيساف اسماعيل كان مخرجا لأكثر من برنامج منها “مزيكا” و“مجالس الطيبين” و"احتراف" بالإضافة لبرنامج ديني.
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