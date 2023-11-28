أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، انخفاض جديد في سعر الذرة المستوردة والصويا بالأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الثلاثاء

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13500 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 13500 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12500 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة تركي بسعر 12600 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14300 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، سجلت صويا 46% بسعر 33500 جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد بسعر 33500 جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق، صويا 44% بسعر 32 ألف جنيه للطن، بانخفاض 500 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الثلاثاء، سجل متوسط سعر علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 22400 جنيه للطن، علف بادي 23% نحو 22700 جنيه للطن، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 22500 جنيه للطن، علف بادي نامي بسعر 21500 جنيه للطن.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20600 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الثلاثاء نحو 20300 جنيه للطن، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 19300 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18700 جنيه للطن.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الثلاثاء، سعر قدره 43200 جنيها للطن، فيما بلغ سعر الردة نحو 9800 جنيه للطن، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الثلاثاء

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه للطن، قمح روسي 12.5% بسعر 13 ألف جنيه للطن، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12200 جنيه للطن.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الثلاثاء

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الثلاثاء، فبلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14500 جنيها للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، دقيق مستخرج 27 نحو 14750 جنيهًا للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الثلاثاء، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الثلاثاء

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 57500 جنيه للطن، زيت صويا منزوع بسعر 55 ألف جنيه، زيت الصويا مستورد خام نحو 53500 جنيه للطن.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الثلاثاء

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه للطن، زيت ذرة مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن، زيت عباد مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن، زيت أولين مكرر بسعر 55 ألف جنيه للطن.