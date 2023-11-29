أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، انخفاض سعر الذرة المستوردة وارتفاع الردة في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب اليوم، شهدت أسواق الغلال والحبوب، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق التي تشمل الذرة والقمح والدقيق، إضافة إلى أعلاف الصويا وعلف الدواجن والزيوت الخام.

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأربعاء

وتنشر «فيتو» أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأربعاء 29 نوفمبر 2023، وتشمل أعلاف الصويا والذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

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أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13400 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 13400 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أوكراني بسعر 12400 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة تركي بسعر 12500 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 14200 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، اليوم الأربعاء، سجلت صويا 46% بسعر 33500 جنيه للطن، كسب صويا مستورد بسعر 33500 جنيه للطن، صويا 44% بسعر 32 ألف جنيه للطن.

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق، فيتو

أسعار أعلاف الدواجن في الأسواق

أسعار أعلاف الدواجن اليوم الأربعاء، سجل متوسط سعر علف الناهي 19% متوسط سعر قدره 22400 جنيه للطن، علف بادي 23% نحو 22700 جنيه للطن، العلف النامي 21 % متوسط سعر قدره 22500 جنيه للطن، علف بادي نامي بسعر 21500 جنيه للطن.

وبلغ متوسط سعر علف بياض 18 % نحو 20600 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر علف 17 % اليوم الأربعاء نحو 20300 جنيه للطن، بلغ متوسط سعر بياض 16 % نحو 19300 جنيه للطن، وسجل متوسط سعر بياض 14% نحو 18700 جنيه للطن.

أسعار الجلوتين والردة في الأسواق

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي اليوم الأربعاء، سعر قدره 43200 جنيها للطن، فيما بلغ سعر الردة نحو 10000 جنيه للطن، بارتفاع 200 جنيه عن سعره أمس، وسجل سعر كسب عباد 36% نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأربعاء

وتباينت أسعار القمح المستورد في الأسواق اليوم الأربعاء، حيث سجل سعر قمح روسي 11.5% بسعر 12600 جنيه للطن، قمح روسي 12.5% بسعر 13 ألف جنيه للطن، قمح أوكراني 11.5% بسعر 12200 جنيه للطن.

أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأربعاء

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الأربعاء، فبلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14500 جنيها للطن، دقيق مستخرج 27 نحو 14750 جنيهًا للطن.

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق اليوم الأربعاء

أسعار زيت الصويا في الأسواق، اليوم الأربعاء، حيث بلغ سعر زيت صويا مكرر نحو 57500 جنيه للطن، زيت الصويا مستورد خام نحو 53500 جنيه للطن، زيت صويا منزوع بسعر 55 ألف جنيه.

أسعار الزيت المكرر في الأسواق اليوم الأربعاء

وتباينت أسعار زيت الذرة والأولين في الأسواق، حيث سجل زيت عباد مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن، جلوتوفيد محلي بسعر 13 ألف جنيه للطن، زيت ذرة مكرر بسعر 58 ألف جنيه للطن، زيت أولين مكرر بسعر 55 ألف جنيه للطن.