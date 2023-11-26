الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الحوثيون يؤكدون استمرار استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

الحوثيون يستهدفون
الحوثيون يستهدفون السفن الإسرائيلية، فيتو

أعلنت جماعة الحوثي، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن الجماعة تحترم حرية الملاحة وتحرص على سلامة السفن التي تمر في البحر الأحمر.

جماعة الحوثي تستهدف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر 

وقالت جماعة الحوثي في البيان الصادر عنها:"نذكر مرة أخرى بأن الملاحة في البحر الأحمر ستبقى آمنة ومأمونة لجميع السفن باستثناء فقط سفن الكيان الإسرائيلي حتى إنهاء عدوانه على الأطفال والمدنيين العزل في غزة المظلومة".

وشدد بيان جماعة الحوثي، الصادر اليوم الأحد:" على استمرارها في منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحر الأحمر، في أول تعليق للجماعة على تقارير بتعرض سفينة إسرائيلية للاختطاف من قبل مسلحين قبالة العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن".

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت شركة إمبري البريطانية للأمن البحري، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن الحوثيين اختطفوا سفينة إسرائيلية تحمل نفطا في خليج  عدن.

اختطاف سفينة بريطانية في خليج عدن 

 

وقالت شركة إمبري البريطانية إن هناك تهديدات مسبقة لسفينة سنترال بارك لتحويل مسارها باتجاه ميناء الحديدة،مشيرة إلى أن سفينة بحرية أمريكية حذرت ناقلة النفط من تجاهل تهديدات الحـوثيــين. 

 

وذكرت وكالة الأنباء رويترز، في تقرير لها اليوم الأحد،  أن مسؤول دفاعي أمريكي، أكد  مسلحون مجهولون احتجزوا ناقلة نفط في خليج عدن.

وفي السياق ذاته نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت"  العبرية عن  شركة زودياك المملوكة لإسرائيليين قولها:  سفينتنا المختطفة قبالة اليمن تحمل شحنة من حمض الفوسفوريك. 

وفي وقت سابق من اليوم أوضحت جريدة «معاريف» العبرية، وجود أنباء تفيد بتعرض سفينة مرتبطة بشركة إسرائيلية لهجوم من قبل مسلحين قبالة السواحل اليمنية.

 

اختطاف سفينة من قبل الحوثيين في البحر الأحمر

 

ويوم الأحد الماضي، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اختطاف سفينة شحن من قبل الحوثيين في جنوب البحر الأحمر ردا على مجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، زاعما أن هذا حدث خطير للغاية على المستوى العالمي.

 

 كما زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن السفينة التي استولى عليها الحوثيون في البحر الأحمر ليست إسرائيلية ولا تحمل إسرائيليين وتحمل طاقما مدنيا دوليا.

 

وأضاف جيش الاحتلال: "خطف سفينة تجارية في البحر الأحمر حادث خطير، ولا يوجد إسرائيليون على متن السفينة التي استولى عليها الحوثيين، والسفينة المخطوفة كانت متوجهة إلى الهند قادمة من تركيا".

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الحوثيون يختطفون سفينة إسرائيلية ثانية في خليج عدن

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جيش الاحتلال: لا يوجد اتصال مع طاقم السفينة التي اختطفها الحوثيون

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جماعة الحوثى البحر الأحمر السفن الاسرائيلية غزة اليمن

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