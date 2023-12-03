الأحد 03 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الاحتلال يعلن إرسال قطع بحرية وغواصة إلى البحر الأحمر لصد هجمات الحوثيين

بحرية الاحتلال، فيتو
بحرية الاحتلال، فيتو

أفادت شبكة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الأحد، بأن دولة الاحتلال الإسرائيلية، سترسل قطعا بحرية وغواصة للبحر الأحمر، بعد استهداف سفن تابعة لها من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين.

استهداف سفينتين إسرائيليتين في باب المندب

ومنذ قليل، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، أن القوات البحرية اليمنية استهدفت سفينتين إسرائيليتين في باب المندب.

وأضاف الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع: "استهداف السفينتين الإسرائيليتين جاء بعد رفضهما رسائل تحذيرية من القوات المسلحة اليمنية، ومستمرون في منع السفن البحرية التابعة للاحتلال من الإبحار حتى يتوقف العدوان على قطاع غزة".

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وأكد الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي، أن السفن الإسرائيلية ستكون هدفا للقوات اليمنية إن خالفت التعليمات والتحذيرات.

بدورها، أعلنت شركة الملاحة الإسرائيلية، مساءاليوم تغيير خطوط ملاحة سفنها بعد تعرض سفينتين لقصف بالمسيرات قبالة السواحل اليمنية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن السفينة التي تعرضت لضرر بالغ في البحر الأحمر مملوكة لبريطانيا ولا علاقة لها بإسرائيل، مضيفة: "هي فقط مؤجرة لشركة ملكيتها إسرائيلية جزئيا".

 

استهداف سفينة بريطانية في البحر الأحمر

وذكرت صحيفة "تيلجراف" أن سفينة مملوكة لبريطانيا وترفع علم جزر البهاما تم ضربها أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر.

وأكدت ذلك مجموعة أمنية بحرية مقرها في بريطانيا، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن السفينة مملوكة لبريطانيا وكانت قد تعرضت لقصف صاروخي خلال إبحارها في مياه البحر الأحمر.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قالت شركة "أمبري" للأمن البحري إن السفينة - التي لم يذكر اسمها - والتي ترفع علم جزر البهاما "أصيبت بصاروخ" أثناء إبحارها جنوبا على بعد حوالي 35 ميلا بحريا قبالة الساحل الغربي لليمن.

وأضافت: "كانت السفينة المتضررة تصدر نداءات استغاثة تتعلق بوجود قرصنة / هجوم صاروخي".

 

الهجوم علي سفينة تجارية بريطانية

من جهتها، أبلغت وكالة أخرى عن نشاط محتمل لطائرات بدون طيار في تلك المنطقة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن تقارير الشركة "، تعرض ناقلة بضائع بريطانية لهجوم صاروخي أثناء عبورها البحر الأحمر، ولفتت إلى أن "ناقلة البضائع أُصيبت بصاروخ وانسحب الطاقم إلى بدن السفينة".

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية في بريطانيا إنها تلقت تقريرا بشأن نشاط مسيّرة "بما في ذلك انفجار محتمل (...) بالقرب من باب المندب وآتية من اتجاه اليمن".

بيان من الحوثيين بشأن استهداف سفينتين إسرائيليتين

دولة الاحتلال تكشف مصير خطوط ملاحة السفن الإسرائيلية بعد هجمات الحوثيين

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