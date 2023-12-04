تكثيف المرور الميدانى على المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها بالشرقية

اطمأن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية من رؤساء المراكز والمدن والأحياء على جاهزية المدارس والأماكن التي تم اختيارها كمقار انتخابية وذلك قبل إنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية بجميع محافظات الجمهورية وذلك خلال الفترة من ١٠ حتى ١٢ ديسمبر الجارى.. قائلًا:أن المسؤولية الإجتماعية والوطنية تقع على عاتقنا جميعًا خلال الفترة القادمة لضمان انتظام سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المقار الانتخابية والشوارع المؤدية إليها والاستراحات، ومراجعة وصيانه أعمده الإنارة ومولدات الطاقة المتنقلة وصيانة خزانات مياه الشرب مع ضرورة توفير مياه صالحة للشرب داخل اللجان، فضلًا عن مراجعة خطوط الاتصالات داخل المقرات الإنتخابية وتوفير مقاعد ومظلات امام اللجان، وأماكن وساحات انتظار، وعدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، والعمل على توفير وسائل الراحة التامة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

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متابعة محيطات المدارس ومقار اللجان

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، توجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء كلٍ في نطاق عمله إلى المدارس والأماكن التي ستجرى بها الإنتخابات الرئاسية وذلك للإطمئنان على جاهزيتها لإستقبال المواطنين للادلاء بأصواتهم خلال أيام التصويت المقررة خلال الفترة من 10 حتي 12 ديسمبر لضمان سير عملية الاقتراع في هدوء ويسر، وخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة

متابعة اعمال رفع القمامة والتجميل

أكد المحاسب محمد عبد المنعم رمضان رئيس مركز ومدينة الحسينية فة وقت سابق أنه تابع أعمال رفع تراكمات القمامة الموجودة بناحية عزبة التل والواجهة أمام المواقف وشارع ترعة سراج للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة فى وجاء ذلك في إطار الاهتمام بالمظهر الحضارى للمراكز والمدن والاحياء ورفع القمامة من الشوارع حتى تظهر المدن والمراكز بالشكل الحضارى اللائق.

الحملة الميكانيكية برئاسة المركز

كما كلف رمضان كلا من المهندس هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للمدينة والمهندس ممدوح عبدالعال والمحاسب إسماعيل صبيح بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز والسيد المحاسب هاني فاروق رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز والمهندس إسلام الشوادفي مدير قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال النظافة بالفترة المسائية واهمية ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة داخل المدينة بالإضافة إلى استمرار عمليات المرور الدورى على الشوارع الرئيسية وخاصة فى الفترة المسائية حيث يشعر فيها المواطن بغياب الدولة ويسرع فى ارتكاب المخالفات ومنها رمى القمامة فى أماكن غير اماكنها

المرور على مقار اللجان الانتخابية لمعرفة مدى جهوزيتها

قام رئيس مركز ومدينة الحسينية يرافقه نواب رئيس المركز بالمرور علي مقرات اللجان الإنتخابية بناحية مركز ومدينة الحسينية والإشراف على تجهيزها والاستعدادات النهائية بالمقرات الانتخابية لانتخابات الرئاسة وإزالة أي معوقات من أجل إظهار مركز ومدينة الحسينية بالصورة المشرفة بين المراكز الأخري بمحافظة الشرقية في انتخابات الرئاسة بمركز ومدينة الحسينية.وأكد المحاسب رئيس المركز أن المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني علي كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري، ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر، والمقرر إنطلاقها يومي 10 & 11 & 12 من شهر ديسمبر 2023 للمشاركة في رسم خريطة المستقبل.

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