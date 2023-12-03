الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
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محافظات

رئيس مجلس مدينة الحسينية يتابع رفع القمامة مساء ويطمئن على لجان الانتخابات بالشرقية

رفع القمامة، فيتو
رفع القمامة، فيتو

أكد المحاسب محمد عبد المنعم رمضان رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه تابع أعمال رفع  تراكمات القمامة الموجودة بناحية عزبة التل والواجهة أمام المواقف وشارع ترعة سراج للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة  فى الفترة المسائية 

وجاء ذلك في إطار الاهتمام بالمظهر الحضارى للمراكز والمدن والاحياء ورفع القمامة من الشوارع حتى تظهر المدن والمراكز بالشكل الحضارى اللائق.

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الحملة الميكانيكية برئاسة المركز 

كما كلف رمضان كلا من المهندس هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للمدينة والمهندس ممدوح عبدالعال والمحاسب إسماعيل صبيح بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز والسيد المحاسب  هاني فاروق رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز والمهندس  إسلام الشوادفي مدير قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز  بمتابعة أعمال النظافة بالفترة المسائية واهمية ورفع كافة تراكمات القمامة الموجودة داخل المدينة بالإضافة إلى استمرار عمليات المرور الدورى على الشوارع الرئيسية وخاصة فى الفترة المسائية حيث يشعر فيها المواطن بغياب الدولة ويسرع فى ارتكاب المخالفات ومنها رمى القمامة فى أماكن غير اماكنها   

المرور على مقار اللجان الانتخابية لمعرفة مدى جهوزيتها 

قام رئيس مركز ومدينة الحسينية يرافقه نواب رئيس المركز بالمرور علي مقرات اللجان الإنتخابية بناحية مركز ومدينة الحسينية والإشراف على تجهيزها والاستعدادات النهائية بالمقرات الانتخابية لانتخابات الرئاسة وإزالة أي معوقات من أجل إظهار مركز ومدينة الحسينية بالصورة المشرفة بين المراكز الأخري بمحافظة الشرقية في انتخابات الرئاسة بمركز ومدينة الحسينية.وأكد  المحاسب رئيس المركز  أن المشاركة في انتخابات الرئاسة واجب وطني علي كل من له حق التصويت لممارسة حقه الدستوري، ولاستكمال مسيرة التنمية والبناء لوطننا الغالي مصر، والمقرر إنطلاقها يومي 10 & 11 & 12 من شهر ديسمبر 2023 للمشاركة في رسم خريطة المستقبل.

رئيس مدينة الحسينية بالشرقية 

وكان المحاسب محمد عبد المنعم رمضان رئيس مركز ومدينة الحسينية  قد فام صباح اليوم بتكليف  هشام أبو الليل نائب رئيس مركز ومدينة الحسينية للمدينة والمهندس ممدوح عبدالعال وإسماعيل صبيح بالحملة الميكانيكية برئاسة المركز وهاني فاروق رئيس قسم المخلفات الصلبة والبلدية برئاسة المركز بمتابعة أعمال رفع كافة تراكمات القمامة الموجودة بناحية المدينة 

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اعمال النظافة بالوحدات المحلية 

وذلك بأماكن منها   أمام المدارس وأمام مجلس مدينة الحسينية وأمام مجمع الخدمات الحكومي بالحسينية وشارع ترعة سراج والواجهة وأمام بنك مصر وأمام بنك القاهرة وأمام البنك الأهلي المصري و  شارع المدارس وشارع المركز وأمام المواقف وجميع القطاعات بمدينة الحسينية  لينعم أهالي الحسينية بشوارع خالية من القمامة حتي تظهر المدينة بالشكل الحضاري اللائق.مؤكدا إنه جار العمل علي هذه الحملات على باقى الوحدات المحلية التابعة لرئاسة المركز مشيرا إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار حرص رئاسة مدينة الحسينية علي إظهار المدينة والوحدات المحلية بالشكل الحضاري والجمالي اللائق

 

 

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محمد عبدالمنعم رمضان رئيس مركز ومدينة الحسينية رفع تراكمات القمامة عزبة التل امام المواقف شارع ترعة سراج الغترة المسائية الشكل الجمالى للمدينة

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