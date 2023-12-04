برشلونة، كواليس مشاجرة جواو فيليكس مع مدافع أتلتيكو مدريد

الدوري الاسباني، كشفت تقارير اليوم الإثنين، كواليس المشاجرة التي نشبت بين جواو فيليكس نجم برشلونة المعار من أتلتيكو، وخوسيه خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد خلال مباراة الفريقين التي حسمها البرسا لصالحه بهدف دون رد، أمس الأحد، ضمن الجولة 15 من الدوري الإسباني.

وسجل فيليكس، الهدف الوحيد للبلوجرانا في المباراة بالدقيقة 28.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد حدث اشتباك بين اللاعبين أثناء تنفيذ ركلة ركنية في الشوط الأول، عندما دخل خيمينيز على مهاجم برشلونة بقوة، ليرد فيليكس بمبالغة ويسقط على الأرض.

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وصرخ فيليكس عقب السقوط "ضربتني.. ضربتني"، ليرد عليه خيمينيز: "نعم.. هل تريد أن تتشاجر؟".

وتدخل كوكي، نجم أتلتيكو، وطالب زميله بالهدوء، قائلا: "هل رأيت؟ إنه يبحث عن طريقة لتحصل على البطاقة الصفراء الثانية، اهدأ".

ويلعب جواو فيليكس في صفوف برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، حيث رحل عن الروخيبلانكوس بسبب أزماته مع المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني.

وعلي صعيد آخر كشفت تقارير صحفية أن برشلونة تعرض لصدمة بسبب التراجع الكبير في أعداد الحضور الجماهيري، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، ضمن الجولة 15 من الليجا.

رقم سلبي في أعداد حضور مباريات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حضر مباراة البارسا وأتلتيكو 34 ألفا، و568 متفرجًا فقط في "مونتجويك"، وهو أسوأ عدد للحضور خلال الموسم الحالي في مباريات برشلونة.

وأشارت إلى تراجع الحضور الجماهيري جاء رغم الدعوات المختلفة خلال الأيام الأخيرة من الرئيس خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز والعديد من اللاعبين للجمهور، بالتواجد في المدرجات خلال قمة أتلتيكو.



وأوضحت أن ثاني أسوأ حضور لجماهير البارسا كان أمام ديبورتيفو ألافيس (38 ألفا و183 متفرجًا)، بينما وصل عدد الحاضرين في الكلاسيكو إلى 50 ألفا و112 متفرجًا، وهو الأفضل لبرشلونة حتى الآن.

وكشفت أنه حتى كلاسيكو السيدات تمتع بحضور جماهير أكبر بلغ 38 ألفا و707 متفرجين.

وفسرت الصحيفة، أنَّ سبب عزوف الجماهير عن الذهاب إلى ملعب "لويس كومبانيس" قد يعود للأجواء الباردة في برشلونة هذه الأيام وارتفاع أسعار التذاكر، بالإضافة إلى تأخر موعد المباراة، لا سيما أن اليوم التالي ليس عطلة.

وقاد البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة، فريقه للانتصار بنتيجة 1-0 خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".



وسجل جواو فيليكس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.



تشكيل برشلونة



حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، كوندي، إينيجو مارتينيز، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رافينها، ليفاندوفسكي.

تشكيل أتلتيكو مدريد



حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، خيمينيز، فيتسل، هيرموسو، ريكيلمي.

خط الوسط: يورينتي، كوكي، دي باول.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد



ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث خلف ريال مدريد وجيرونا بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، متساويا مع جيرونا الوصيف.