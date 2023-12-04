نجم برشلونة يطالب إدارة النادي بحسم هذه الصفقة

برشلونة، وجه بيدري لاعب برشلونة، طلبا لإدارة ناديه عقب مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء الأحد، ضمن الجولة 15 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".

وقال بيدري، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "يجب الاحتفال بهذا الفوز، لأنها كانت مباراة معقدة".

وعن شعوره بالتعب، أوضح: "يتوجب علي أن أكون جاهزا بنسبة 100%، فهذا شيء طبيعي".

وتابع: "نحن نعلم أن أتلتيكو مدريد فريق قوي، كان علينا أن نتعامل مع ذلك، أردنا الاستحواذ على الكرة وتحريكها من جانب إلى آخر".

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وحول جواو فيليكس، أوضح: "نتمنى أن يستمر معنا، فهو سعيد هنا".

ويلعب جواو فيليكس في صفوف البلوجرانا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، وبعدها سيعود لفريقه الأصلي أتلتيكو مدريد.

واختتم بالحديث عن مواجهة جيرونا المقبلة: "هم يلعبون بشكل جيد جدًا، وستكون مباراة رائعة للمشاهدين".

وعلي صعيد آخر كشفت تقارير صحفية أن برشلونة تعرض لصدمة بسبب التراجع الكبير في أعداد الحضور الجماهيري، خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، أمس الأحد، ضمن الجولة 15 من الليجا.

رقم سلبي في أعداد حضور مباريات برشلونة أمام أتلتيكو مدريد

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، حضر مباراة البارسا وأتلتيكو 34 ألفا، و568 متفرجًا فقط في "مونتجويك"، وهو أسوأ عدد للحضور خلال الموسم الحالي في مباريات برشلونة.

وأشارت إلى تراجع الحضور الجماهيري جاء رغم الدعوات المختلفة خلال الأيام الأخيرة من الرئيس خوان لابورتا، والمدرب تشافي هيرنانديز والعديد من اللاعبين للجمهور، بالتواجد في المدرجات خلال قمة أتلتيكو.



وأوضحت أن ثاني أسوأ حضور لجماهير البارسا كان أمام ديبورتيفو ألافيس (38 ألفا و183 متفرجًا)، بينما وصل عدد الحاضرين في الكلاسيكو إلى 50 ألفا و112 متفرجًا، وهو الأفضل لبرشلونة حتى الآن.

وكشفت أنه حتى كلاسيكو السيدات تمتع بحضور جماهير أكبر بلغ 38 ألفا و707 متفرجين.

وفسرت الصحيفة، أنَّ سبب عزوف الجماهير عن الذهاب إلى ملعب "لويس كومبانيس" قد يعود للأجواء الباردة في برشلونة هذه الأيام وارتفاع أسعار التذاكر، بالإضافة إلى تأخر موعد المباراة، لا سيما أن اليوم التالي ليس عطلة.

وقاد البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم برشلونة، فريقه للانتصار بنتيجة 1-0 خلال مواجهة أتلتيكو مدريد، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".



وسجل جواو فيليكس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28.



تشكيل برشلونة



حراسة المرمى: إيناكي بينيا.

خط الدفاع: رونالد أراوخو، كوندي، إينيجو مارتينيز، كانسيلو.

خط الوسط: دي يونج، جوندوجان، بيدري.

خط الهجوم: جواو فيليكس، رافينها، ليفاندوفسكي.

تشكيل أتلتيكو مدريد



حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: ناهويل مولينا، خيمينيز، فيتسل، هيرموسو، ريكيلمي.

خط الوسط: يورينتي، كوكي، دي باول.

خط الهجوم: ألفارو موراتا، أنطوان جريزمان.

ترتيب برشلونة وأتلتيكو مدريد



ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث خلف ريال مدريد وجيرونا بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 31 نقطة.

ويتصدر ريال مدريد ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، متساويا مع جيرونا الوصيف.