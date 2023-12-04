للمرة الأولى في تاريخه، الكيان الإسرائيلي يحذر مستوطنيه من السفر إلى 80 دولة حول العالم

أحداث فلسطين وإسرائيل، كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الاثنين، أن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، رفع تحذيرات السفر لحوالي 80 دولة حول العالم.

تحذير خطير من كيان الاحتلال الإسرائيلي لمواطنيها

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية أن هذا لم يحدث من قبل، وذلك في إشارة إلى الزيادة الكبيرة في حجم تحذيرات السفر إلى هذا العدد من البلدان.



وأشارت التقارير العبرية إلى أن بين الدول المدرجة في القائمة إيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا حيث ارتفع مستوى تحذير السفر من 1 (لا يوجد تهديد) إلى المستوى 2، وهو ما يعني: تهديد عرضي، يوصى باتخاذ المزيد من الاحتياطات، واليقظة المطلوبة من جانب المسافرين.



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العدوان الإسرائيلي على غزة يخلف آلاف الشهداء

أما الدول الأخرى التي دخلت القائمة بتحذير من المستوى الثاني، فمن بينها أستراليا وروسيا، وتم رفعها إلى مستوى التحذير والتوصية باتخاذ المزيد من الاحتياطات، وفي أمريكا الجنوبية (بما في ذلك البرازيل والأرجنتين).



وتم رفع مستوى التحذير من السفر إلى المستوى 3 في العديد من البلدان الأفريقية، بما في ذلك جنوب أفريقيا وإريتريا، ودول في آسيا الوسطى بما في ذلك أوزبكستان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركمانستان، وهي توصية للنظر في السفر غير الضروري.



ويأتي ذلك بعد العدوان الإسرائيلي على غزة والمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأبرياء من أهالي غزة.



وفي وقت سابق من اليوم أعلنت الشرطة النيوزيلندية عن العثور على طردين مشبوهين، بالقرب من سفارتي الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.



وأعلنت الشرطة النيوزيلندية أن الطردين المشبوهين الذين تم العثور عليهما اليوم الاثنين، قرب سفارتي كل من إسرائيل والولايات المتحدة في العاصمة ولنجتون، لا يشكلان تهديدا.



وقالت الشرطة في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "أكد فريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع لوزارة الدفاع النيوزيلندية أن الطردين اللذين عثر عليهما في شراعي فيتزهربرت تيراس براندون ستريت في ويلينغتون لا يشكلان تهديدا. وسيتم رفع الطوق الأمني ​​في مناطق الحادثين قريبا"، مشيرة إلى أن تحقيقا سيفتح في كلا الحادثين.



ووفقا لوسائل إعلام نيوزيلندية، فإن الطرد الذي ترك بالقرب من السفارة الإسرائيلية كان يحتوي على دمية طفل مغطاة بالدماء وملفوفة بقطعة قماش، بينما لم يتم تقديم تفاصيل حول الطرد الذي عثر عليه قرب البعثة الدبلوماسية الأمريكية.



وكانت تقارير سابقة أفادت بأنه بسبب الطردين المشبوهين تم إغلاق حركة المرور في عدد من الشوارع المجاورة للسفارتين، وتم فرض طوق أمني بالقرب من المقرين الدبلوماسيين نفسيهما. كما تم إغلاق المدارس القريبة الواقعة في هذه المناطق وكذلك كنيسة.



ويأتي الحادث على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والتي خلفت أكثر من 15500 شهيد، بينهم آلاف الأطفال، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة.