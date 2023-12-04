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خارج الحدود

أول تعليق من شرطة نيوزيلندا بعد العثور على طردين مشبوهين قرب سفارتي إسرائيل وأمريكا

شرطة نيوزيلنداـ فيتو
شرطة نيوزيلنداـ فيتو

أعلنت  الشرطة النيوزيلندية أن الطردين المشبوهين الذين تم العثور عليهما اليوم الاثنين،  قرب سفارتي كل من إسرائيل والولايات المتحدة في العاصمة ولنجتون، لا يشكلان تهديدا.

وقالت الشرطة في بيان عبر موقعها الإلكتروني: "أكد فريق التخلص من الذخائر المتفجرة التابع لوزارة الدفاع النيوزيلندية أن الطردين اللذين عثر عليهما في شراعي فيتزهربرت تيراس براندون ستريت في ويلينغتون لا يشكلان تهديدا. وسيتم رفع الطوق الأمني ​​في مناطق الحادثين قريبا"، مشيرة إلى أن تحقيقا سيفتح في كلا الحادثين.

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ووفقا لوسائل إعلام نيوزيلندية، فإن الطرد الذي ترك بالقرب من  السفارة الإسرائيلية كان يحتوي على دمية طفل مغطاة بالدماء وملفوفة بقطعة قماش، بينما لم يتم تقديم تفاصيل حول الطرد الذي عثر عليه قرب البعثة الدبلوماسية الأمريكية.

وكانت تقارير سابقة أفادت بأنه بسبب الطردين المشبوهين تم إغلاق حركة المرور في عدد من الشوارع المجاورة للسفارتين، وتم فرض طوق أمني بالقرب من المقرين الدبلوماسيين نفسيهما. كما تم إغلاق المدارس القريبة الواقعة في هذه المناطق وكذلك كنيسة.

ويأتي الحادث على خلفية استمرار الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والتي خلفت أكثر من 15500 قتيل، بينهم آلاف الأطفال، حسب بيانات وزارة الصحة في غزة.

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الشرطة النيوزيلندية السفارة الإسرائيلية إسرائيل والولايات المتحدة إسرائيل الولايات المتحدة غزة

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