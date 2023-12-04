جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم مؤتمر طب الأسنان العالمي IDC 23 تحت شعار «نحو طب أسنان مستدام الرقمنة وما بعدها»

7000 طالب وطبيب أسنان مصريين ووافدين يحضرون المؤتمر.. ومسابقات بين طلاب كليات طب الأسنان على مستوى الجمهورية

محاضرات علمية وورش عمل وعروض حية.. ومحاضرون من مختلف الجامعات المصرية والأجنبية



نظمت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤتمر طب الأسنان العالمي IDC 23تحت شعار "نحو طب اسنان مستدام الرقمنة وما بعدها"، برئاسة الدكتورة هالة المنوفي عميد كلية طب وجراحة الفم والاسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، ورئاسة شرف الدكتور نهاد المحبوب، القائم بأعمال رئيس الجامعة وعميد كلية الطب البشري، والدكتور طارق صلاح الدين رئيس لجنة قطاع طب الأسنان بالمجلس الاعلي للجامعات المصرية، والدكتور مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وذلك برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الذى يولى الابتكار والبحث العلمى اهتمامًا خاصًا.

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وقال الدكتور نهاد المحبوب القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن المؤتمر تضمن مايقرب من 100 محاضرة علمية و16 ورشة عمل و6 عروض حية Live Show و9 جلسات نقاش Panel Discussion معظمها متعددة التخصصات Interdisciplinary بالمشاركة مع كليات الجامعة مثل كلية الصيدلة والتصنيع الدوائى والطب البشري والاعلام وتكنولوجيا الاتصال والتكنولوجيا الحيوية، موضحا أن عدد المحاضرين بلغ حوالي 150 محاضر من مختلف الجامعات المصرية والاجنبية، كما بلغ عدد الحضور مايقرب من 7000 طالب وطبيب اسنان مصريين ووافدين.

وأوضح نهاد أنه تم عمل مسابقة جماعية وفردية بين طلاب كليات طب الاسنان شارك فيها حوالي 23 كلية من الكليات الحكومية والخاصة والاهلية، وفاز بها طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بالمركز الثاني علي مستوي الجمهورية في المسابقة الجماعية وايضا في المسابقة الفردية فازت جامعة مصر علي المركز الأول في مادتي خواص المواد الحيوية ومادة العلاج التحفظي، مشيرا إلى أنه تم عمل مسابقة Poster Competition فازت فيها جامعة مصر بالثلاث مراكز الاوائل في بوستر الخرجين، وفي بوستر الطلبة والامتياز لدراسة الحالة فازت جامعة مصر بالمركز الاول والثالث وأيضا المركز الثاني في بوستر تخصص بيولوجيا الفم.

وأكدت الدكتورة هالة المنوفى عميد كلية طب وجراحة الفم والاسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن أبرز فاعليات المؤتمر المحاضرات التي شاركت فيها اكاديمية ناصر العسكرية العليا علي مدار يومين بعنوان "أبعاد وتهديدات الامن القومي المصري" لسيادة اللواء أركان حرب سمير فرج وذلك في اليوم الأول من المؤتمر وفي اليوم الثاني كانت محاضرة الحرب علي غزة لسيادة اللواء اركان حرب محمد قشقوش.

وأشارت الدكتورة هالة المنوفى إلى أنه من ضمن الفاعليات دعم جامعة مصر لمبادرة 100 مليون صحة من خلال حلقة نقاش كاملة شارك فيها د. أحمد تمارة عضو مجلس إدارة مستشفي سعاد كفافي والدكتورة مني خليفة مدير وحدة مبادرات الصحة العامة بمكتب مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، موضحة أن الحضور أشادوا بالملتقي التوظيفي الخامس والذي ضم أكثر من 26 شركة تقوم بتوفير وظائف لخريجي كلية طب الاسنان والذي تم اقامتة في ملعب الجولف بالجامعة.

وحضر المؤتمر الدكتور طارق صلاح الدين رئيس لجنة قطاع طب الاسنان بالمجلس الاعلي للجامعات المصرية ود. مها ابو خضر مقرر لجنة قطاع طب الاسنان والدكتور سمير فرج مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة الاسبق والخبير الاستراتيجي، والدكتور ايهاب هيكل نقيب اطباء الاسنان بجمهورية مصر العربية والدكتور رفايلي بنتانجليو الملحق الثقافي الايطالي، واللواء نبيل فكري عرفة وكيل قطاع الخدمات الطبية لشئون التعليم ورئيس اللجنة العلمية بوازة الداخلية وعضو مجلس الكلية، ولفيف من عمداء كليات طب الاسنان الحكومية والخاصة والاهلية الممثلين والغير ممثلين في لجنة قطاع طب الاسنان، وممثلي الجامعات الشريكة لكلية طب وجراحة الفم والاسنان من جامعة جنوة بايطاليا وهدرسفيلد بانجلترا وكلية الجراحين الملكية بادنبرة وجامعة ايجي بتركيا.

وتتربع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على عرش الجامعات الخاصة فى مصر، من ناحية الإقبال الطلابى وجودة التعليم، كما تعد أول جامعة فى إفريقيا تحصل على تصنيف الخمس نجوم لفئة التعليم الالكترونى والرقمى، ويسعى الطلاب خاصة أوائل الثانوية العامة دائما للالتحاق بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كونها من أفضل وأرقى الجامعات، إذ تتيح نظام تعليمى عالمى لابنائها لما لها من مكانة مرموقة بين صفوف الجامعات المصرية، وتميز علمى ودولى يجعلها أكثر الجامعات الخاصة المصرية تفوقا بين نظائرها، حيث تتميز جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بوجود كليات تقدم خدمات تعليمية للطلاب على أعلى مستوى، مثل كلية الطب البشري، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية العلاج الطبيعي، كلية التكنولوجيا الحيوية، كلية الهندسة، كلية الاقتصاد والإدارة، كلية الإعلام، كلية اللغات والترجمة، كلية تكنولوجيا المعلومات، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الإرشاد السياحي، وكلية التربية الخاصة، والتي تعد الكلية الأخيرة الأولى من نوعها من بين الجامعات المصرية، كما توفر إدارة الجامعة جميع الإمكانات المطلوبة لممارسة الأنشطة والأعمال الفنية والثقافية من خلال إنشاء مكتبة للطلاب والباحثين بمستوى عالمى وتزويدها بأمهات الكتب واتصالها بالمكتبات الدولية لينهل منها طلاب العلم والباحثون، كما توفر أكبر مسرح جامعى على مستوى الجامعات الخاصة ليكون واحدا من بيوت الفن فى مصر.



وتعد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا واحدة من أعرق وأوائل الجامعات الخاصة فى مصر، كما تحتل الجامعة مكانة مرموقة بين الجامعات فى المجالات العلمية والبحثية والصحية والمسئولية المجتمعية، لتصبح إحدى الجامعات العريقة التي يحتذى بها وبسمعتها وكفاءة خريجيها، وكانت قد احتفلت الجامعة مؤخرًا بيوبيلها الفضى ومرور 25 عامًا على إنشائها.