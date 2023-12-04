الإثنين 04 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد ورق اللورا للشعر، يغذى الشعر ويحد من تساقطه

فوائد ورق اللورا
فوائد ورق اللورا للشعر، فيتو

فوائد ورق اللورا للشعر، ورق اللورا من الأعشاب الشهيرة التى لها رائحة مميز لذا تستخدم عادة فى طهى اللحوم بأنواعها.

وفوائد ورق اللورا للشعر، عديدة لقيمة الغذائية العالية التى تغذى الشعر وتساعد فى علاج مشاكله لذا يدخل في العديد من الوصفات الطبيعية.

وتقول نادية محمد خبيرة التجميل، إت ورق اللورا من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها قيمة غذائية عالية حيث تحتوى على العناصر الغذائية المهمة والزيوت الطبيعية التى تغذي الشعر من جذوره ويستخدم فى العديد من الوصفات الطبيعية الخاصة بالشعر.

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فوائد ورق اللورا للشعر 

وأضافت نادية، أن فوائد ورق اللورا للشعر، عديدة منها:-

  • يغذى الشعر من جذوره.
  • يقوم بعمل ترطيب وتطهير لفروة الرأس من أى التهابات.
  • يساعد فى منع تساقط الشعر وتقويته من الجذور.
  • يساعد فى مقاومة الصلع.
  • يعمل على علاج قشرة الشعر.
  • يزيد من طول الشعر.
  • يساعد فى علاج قمل الرأس.
  • يرطب الشعر ويزيد من جماله ولمعانه.
  • يحفز نمو الشعر بشكل صحى.

القيمة الغذائية الموجودة في ورق اللورا

وورق اللورا له وله قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم والفسفور والزنك والسيلينيوم والمنجنيز وفيتامين سي وفيتامين ب وفيتامين أ والفولات، هذا بالإضافة إلى البروتينات والألياف، لذا يجب الإكثار من تقديمه في الطعام.

فوائد ورق اللورا للشعر، فيتو 

وتستعرض نادية محمد خبيرة التجميل وصفات طبيعية من ورق اللورا للشعر.

أولا الوصفة الأولى لعلاج قشرة الشعر:-

المكونات:-

3 أوراق لورا

نصف كوب زيت جوز الهند

الطريقة:-

  • نطحن ورق اللورا ونضيف إلى زيت جوز الهند ونرفعهم على النار حتى يتم تسخينهم.
  • ثم نترك الخليط يبرد قليلا.
  • ثم نقوم بتدليك فروة الرأس به جيدا لمدة 10 دقائق.
  • ثم نترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه ونكرر العملية مرتان اسبوعيا.

ثانيا الوصفة الثانية لتقوية جذور الشعر وفرده:-

نصف كوب أوراق اللورا

ربع كوب زيت جوز الهند

الطريقة:-

  • نطحن ورق اللورا جيدا.
  • نضيف له زيت جوز الهند الساخن ونقلب جيدا حتى نحصل على عجين كريمي متجانس وسهل الفرد.
  • نفرد الخليط على الشعر جيدا ونمشطه ونلف الشعر.
  • نترك الخليط على الشعر لمدة ربع ساعة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتان اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.
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