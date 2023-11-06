الإثنين 06 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

فوائد ورق الغار، لتقوية الجهاز المناعي وصحة البشرة والشعر

فوائد ورق الغار،
فوائد ورق الغار، فيتو

فوائد ورق الغار، قد لا يعلمها الكثيرون، على الرغم من أن ورق الغار موجود في كل مطبخ، والمقصود بورق الغار؛ هو ورق اللوري الذي تضعه ستات البيوت لأي نوع شوربة؛ للتخلص من رائحة الزفارة، إلا أن الكثير من ستات البيوت قد لا يعلمن فوائد ورق الغار للصحة.

 

فوائد ورق الغار

 وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد ورق الغار للصحة، وبمختلف أجهزة الجسم مذهلة ومتعددة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.

 

تحسين الهضم

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يساعد ورق الغار على تحسين الهضم، ومنع عسر الهضم، والانتفاخ، والغازات. وذلك بسبب احتوائه على مركبات نباتية كيميائية، بما في ذلك الزيوت الأساسية، ذات التأثيرات الخفيفة المضادة للالتهابات والمضادة للتشنج التي يمكن أن تساعد في تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي.

 

تعزيز المناعة

يساعد ورق الغار على تعزيز المناعة، وحماية الجسم من العدوى. وذلك بسبب احتوائه على مركبات نباتية كيميائية، بما في ذلك مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في حماية الخلايا من التلف.

 

تحسين صحة القلب

يساعد ورق الغار على تحسين صحة القلب، وخفض مستويات الكوليسترول الضار في الدم. وذلك بسبب احتوائه على مركبات نباتية كيميائية، بما في ذلك مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في حماية القلب والأوعية الدموية من التلف.

 

تحسين صحة البشرة

يساعد ورق الغار على تحسين صحة البشرة، ومنع ظهور التجاعيد، وإزالة البقع الداكنة. وذلك بسبب احتوائه على مركبات نباتية كيميائية، بما في ذلك مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في حماية البشرة من التلف.

 

تحسين صحة الشعر

يساعد ورق الغار على تحسين صحة الشعر، ومنع تساقط الشعر، وعلاج قشرة الرأس. وذلك بسبب احتوائه على مركبات نباتية كيميائية، بما في ذلك مضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد في حماية الشعر من التلف.

تخفيف أعراض القلق والاكتئاب

تحسين صحة الجهاز التنفسي

المساعدة على فقدان الوزن

ورق الغار

 

طريقة استخدام ورق الغار

يمكن استخدام ورق الغار بعدة طرق، منها:

في الطهي

 يُستخدم ورق الغار عادةً في الطهي، لإضفاء نكهة مميزة للطعام. ويمكن استخدامه في جميع أنواع الأطعمة، مثل الحساء، والشوربة، واليخنات، واللحوم، والأسماك، والخضراوات.

 

كمشروب

يمكن تحضير شاي ورق الغار عن طريق غلي أوراق الغار في الماء الساخن لمدة 5-10 دقائق.

 

كغسول للبشرة

يمكن استخدام ورق الغار كغسول للبشرة عن طريق غلي أوراق الغار في الماء الساخن، ثم تركها لتبرد قليلًا. ثم يمكن استخدام هذا المحلول لغسل الوجه.

 

كقناع للشعر

يمكن استخدام ورق الغار كقناع للشعر عن طريق غلي أوراق الغار في الماء الساخن، ثم تركها لتبرد قليلًا. ثم يمكن وضع هذا المحلول على الشعر، وتركه لمدة 30 دقيقة.

 

الآثار الجانبية لورق الغار

بشكل عام، يعتبر ورق الغار آمنًا للاستخدام عند تناوله بكميات مناسبة. ومع ذلك، قد يسبب بعض الآثار الجانبية عند تناوله بكميات كبيرة، مثل:

مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، والانتفاخ، والغازات

انخفاض مستويات السكر في الدم.

تفاعلات مع الأدوية، مثل أدوية السكري، وأدوية ضغط الدم.

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