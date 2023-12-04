أحدهم تزوجها عرفيا، التحقيق مع عاملين اعتديا جنسيا على فتاة قاصر في الدقهلية

بدأت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية التحقيق مع عاملين اعتديا جنسيا علي فتاه قاصر وتزوجها أحدهما عرفيا في مركز الكردي بالدقهلية.

وأدلى المتهمان باعترافات حيث أكد المتهم الأول بارتباطه بالمجني عليها عاطفيا وقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج كما اعترف المتهم الثاني بزواجه عرفيا من الطالبة دون علم أهلها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.

وكان اتهم عامل بقسم شرطة الكردي بمحافظة الدقهلية عاملين بقيام أحدهما بالارتباط بابنته القاصر عاطفيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج، فيما تزوج المتهم الثاني منها عرفيا دون علمه، مع قيامها بممارسة العلاقة الزوجية معه، وجمعها بين الشخصين في علاقة آثمة.

Advertisements

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أحمد عبدالسميع، مأمور قسم شرطة الكردي، من أ.ح.م.أ، 48 عاما عامل ومقيم بمنطقة الساحة دائرة المركز وبرفقته أ،15 عاما طالبة بالصف الثاني الثانوي الفني ومقيمة طرفه بذات العنوان بقيام كل من: جمال.س.أ.م، 26 عاما، عامل، وحسين.م.م، 51 عاما، عامل ومقيمين بذات المنطقة بقيام الأول بالتعدي على ابنته جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج وارتباطهما بعلاقة عاطفيا، وقيام الثاني بالزواج منها عرفيا منذ شهر تقريبا دون علمه.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط قسم شرطة الكردي من ضبط المتهمين وبسؤالهما اعترف الأول بارتباطه بالمجني عليها عاطفيا وقيامه بمعاشرتها معاشرة الأزواج، فيما اعترف الثاني بزواجه عرفيا من الطالبة دون علم أهلها ومعاشرتها معاشرة الأزواج.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3977 جنح قسم شرطة الكردي، والعرض على جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات ف الواقعة.