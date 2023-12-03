الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

القبض على شخصين بحوزتهما 50 كيلو حشيش ثمنها 4 ملايين جنيه بالشرقية

القبض على شخصين،فيتو
القبض على شخصين،فيتو

 نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى القبض على شخصين بحوزتهما 50 كيلو حشيش ثمنها 4 ملايين جنيه  دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
 رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط 
(شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى")، بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,000,000 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أجهزة الأمن بوزارة الداخلية الاسلحة والذخائر العاشر من رمضان قسم شرطة اول العاشر من رمضان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة قسم شرطة أول العاشر

مواد متعلقة

إصابة 7 أشخاص بحادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي

الداخلية تحتفى باليوم العالمى لذوى الإعاقة باستخراج الوثائق مجانا

حالة الطرق اليوم، محور 26 يوليو والكورنيش وشارعي رمسيس والهرم الأكثر زحاما

ضبط 39 متهما بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة و255 تاجر مخدرات

حبس عاطل وتاجر خردة لسرقة محتويات أبراج الضغط العالي بالإسكندرية

ضبط 12 قضية مخدرات وأسلحة وتنفيذ 682 حكما قضائيا في دمياط وأسوان

تحرير 1510 مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

أخبار الحوادث اليوم: 3 أحكام هامة للمحكمة الدستورية.. وحجز دعوى إثبات نسب طفل إسلام جابر للحكم

الأكثر قراءة

فيديو مرعب يرصد لحظة مقتل ميكانيكي على يد سمكري في الوايلي

الحوثيون يهاجمون سفينة إسرائيلية ردا على مجازر الاحتلال في غزة

صلاح قابيل، معلم التمثيل الذى حسم نجله قصة زواجه من فنانة شهيرة، وهذه حكاية خطأ طبي دفنه حيا

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

تاريخ الزمالك وسوار الغيني في البطولات الإفريقية

أسعار الذهب اليوم الأحد، آخر تحديث

طلب إحاطة لقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل

مقتل مشجع نانت بعد تعرضه للطعن قبل مباراة نيس

Advertisements

منوعات

المزيد

قصة صورة رضيع فلسطيني قتله الاحتلال، في مواجهة أكاذيب الصهاينة

الصين تستعد لأول موسم شتاء كامل، مسؤول الصحة: لا توجد أمراض معدية جديدة

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

لحظة إشعال متظاهرة النار في نفسها احتجاجا على موقف أمريكا من حرب غزة

المزيد

خدمات

المزيد

طريقة إيقاف خاصية سجل المواقع بتطبيق فيسبوك

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

المزيد

انفوجراف

اليوم الأكثر دموية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الجامع الأزهر: الشريعة الإسلامية كفلت حقوق الأبناء في الرعاية الصحية والغذاء

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحوت في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل والفشل

المزيد
الجريدة الرسمية