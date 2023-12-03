القبض على شخصين بحوزتهما 50 كيلو حشيش ثمنها 4 ملايين جنيه بالشرقية
نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى القبض على شخصين بحوزتهما 50 كيلو حشيش ثمنها 4 ملايين جنيه دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط
(شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان وبحوزتهما (50 كيلو جرام لمخدر الحشيش- مبالغ مالية "من متحصلات نشاطهما الإجرامى")، بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,000,000 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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