الإثنين 04 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

فى إطار حملة الـ 16 يوم، قومي المرأة ينظم زيارة لمستشفى الشرطة

المجلس القومي للمرأة،
المجلس القومي للمرأة، فيتو

قام وفد من عضوات لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة بزيارة مستشفى الشرطة بالعجوزة، بحضور اللواء عمر السويفي مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان  وممثلين من قطاع حقوق الأنسان بوزارة الداخلية.

وياتي ذلك في إطار حملة ال 16 يوم من الأنشطة للقضاء علي العنف ضد المرأة، والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة تحت شعار "كونى"، وفى إطار توجيهات وزير الداخلية بفتح مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على السيدات وصرف العلاج اللازم لهن.

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وتأتى هذه الزيارة في اطار التعاون المشترك بين المجلس ووزارة الداخلية، حيث عرض ضابطات وضباط قطاعي الخدمات الطبية وحقوق الانسان أحدث التطورات التى تم استحداثها بالمستشفى وافتتاح بعض الأقسام المزودة بأحدث الأجهزة ولاسيما في تخصصات القلب والسمعيات والنساء والولادة والتغذية العلاجية الامر الذي يتسق مع رؤيه مصر 2030 فى السعي للوصول الى توفير نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز.

يذكر أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة شاركت في افتتاح قمة المرأة المصرية 2023 في نسختها الثانية - منتدى الخمسين سيدة - تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحت عنوان  "تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها".

المجلس القومي للمرأة، فيتو 

الحكومة المصرية

وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

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لجنة وضعية المرأة

وأضافت: "نحن فخورون بالإرادة السياسية المصرية التي ساندت المرأة ودعمت مكانتها ومنحتها الفرصة لتحتل مكانة متميزة"، كما توجهت بخالص التحية والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية التي تقوم بدور عظيم في دعم جهود مصر دوليًا وإقليميًا في كافة المجالات، مشيدة بهذا الإنجاز المتميز الذي يمثل انتصارا جديدا للبلاد.

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المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى مستشفى الشرطة حملة ال 16 يوم وزارة الداخلية العنف ضد المرأة

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