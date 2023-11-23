قومي المرأة بالبحيرة يطلق حملة للتوعية بخطورة ختان الإناث

واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد، حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"، حيث تهدف الحملة إلى توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة، وأنه ليس من العبادات وكذلك رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة والآثار النفسية، والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفي إطار القضاء على ختان الإناث ورفع الوعي المجتمعي حول العنف الذي تتعرض له المرأة.

Advertisements

واستهدفت الحملة 15000 سيدة، بإجمالي 4250 زيارة بنطاق 5 مراكز، وذلك من خلال أعضاء فروع ورائدات المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والمتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية والأئمة والقساوسة، والواعظات، والراهبات.

جدير بالذكر أن حملة طرق الأبواب أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.