الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

قومي المرأة بالبحيرة يطلق حملة للتوعية بخطورة ختان الإناث

المجلس القومي،فيتو
المجلس القومي،فيتو

 واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد، حملة طرق الأبواب بعنوان "احميها من الختان"، حيث تهدف الحملة إلى توضيح رأي الدين في ختان الإناث وحقيقة كونه عادة وممارسة ضارة، وأنه ليس من العبادات وكذلك رأي الطب والعقوبة المنصوص عليها في القانون لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة والآثار النفسية، والصحية التي تتعرض لها الفتاة بسبب هذه الجريمة.

وجاء ذلك تحت رعاية الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفي إطار القضاء على ختان الإناث ورفع الوعي المجتمعي حول العنف الذي تتعرض له المرأة.

Advertisements

واستهدفت الحملة 15000 سيدة، بإجمالي 4250 زيارة بنطاق 5 مراكز، وذلك من خلال أعضاء فروع ورائدات المجلس بالمحافظة وميسرات المجلس والمتطوعات بالإضافة إلى القيادات الدينية والأئمة والقساوسة، والواعظات، والراهبات.

جدير بالذكر أن حملة طرق الأبواب أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ختان البحيرة دمنهور المرأة المحاف

الأكثر قراءة

فتوح يبلغ لاعبي الأهلي بحسم صفقة انتقاله للقلعة الحمراء

الزمالك يحدد 10 ملايين جنيه حدا أقصى لرواتب اللاعبين

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

سقوط كوبري مشاة في المهندسين (صور)

محافظ الجيزة يتفقد حادث انهيار كوبري مشاة عرابي

كوبري مشاة أحمد عرابي بالمهندسين.. سيارة نقل محملة بالأسفلت وراء انهياره.. الهناية الإلهية تنقذ 5 أشخاص..ومحافظ الجيزة يتفقد موقع الحادث

داود عبد السيد، كواليس فيلم الكيت كات وسر استبعاد عادل إمام من البطولة ومن هو الشيخ حسني؟

فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين الراغبين في العودة إلى غزة بداية من الغد

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

مذبحة للديوك الرومي في ألمانيا والدنمارك

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 24-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج، حظك الجمعة 24-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بتعاملات اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 23-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

خريطة مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم المطاردة في المنام وعلاقته بالخوف من خوض التجارب العاطفية

هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟ أستاذ فقه يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 23 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية