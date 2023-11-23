الخميس 23 نوفمبر 2023
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محافظات

قومي المرأة يشارك بعقد محاكاة للجان الانتخابية بمدارس الإسماعيلية (صور)

جانب من المحاكاة،
جانب من المحاكاة، فيتو

شارك فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، بقيادة لبنى زكي مقررة الفرع، بفعاليات مبادرة (محاكاة اللجنة الانتخابية) والتي عقدت بالمدرسة التجارية في التل الكبير وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ووحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة.

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مشاركة المجلس القومي للمرأة 

وشاركت في فعاليات المبادرة شادية رزق، والمحامية مروة صابر العضوتان بالمجلس القومي للمرأة تناولت الفعالية نبذة عن التاريخ النضالي للمرأة المصرية، الاستحقاقات الدستورية والقانونية للمرأة، والثقافة وعلاقاتها بالمشاركة المجتمعية للمرأة ودور وحدات مناهضة العنف بالجامعات المصرية في رفع الوعي المجتمعي.  

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جانب من المحاكاة، فيتو

أهمية مشاركة المرأة 

بالإضافة إلى الحديث عن أهمية مشاركة المرأة في تحقيق الاستقرار المجتمعي، في سبيل بناء وطننا الحبيب ودور الوحدة في ضوء الاستراتيجيات الوطنية ورؤية مصر( 2030). 

 

المبادرة الوطنية بلدي أمانة 

وكان فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، قد اطلق المبادرة الوطنية بلدي أمانة في ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية وبقيادة  لبنى ذكى مقررة الفرع، ومتابعه مايبل مكرم المقررة المناوبة لفرع الإسماعيلية.  

جانب من المحاكاة، فيتو

وكانت قد دعت لبني زكي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة الإسماعيلية، سيدات الإسماعيلية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي تعقد خلال الربع الأول من شهر ديسمبر المقبل.  

 

المرأة المصرية وتحقيقها للعديد من المكتسبات 

وقالت لبني زكي خلال كلمتها بمؤتمر دعم الرئيس السيسي الذى عقد بمحافظة الإسماعيلية مساء اليوم الإثنين، أن المرأة المصرية حققت العديد من المكتسبات التي لم تحصل عليها من قبل.  

 

وأضافت أن المرأة المصرية هي أكثر من تبحث عن تحقيق الأمان داخل بلدها بل هي التي تثبت مشاركتها الفاعلة من خلال تواجدها أمام اللجان بكثافة في كل استحقاق.  

جانب من المحاكاة، فيتو

دعوة عامة  للتصويت  

ومن جانبها، أكدت الدكتورة دينا ياقوت أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن على إن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثال في الصبر والجلد على فترات عصيبة مرت بها مصر الحبيبة خلال الفترات الماضية، لذا فإن الدولة عملت على الاهتمام بها لأنها حجر الزاوية والحصن الأمين للمجمع المصري.  

 

وأضافت أن المرأة المصرية دائما تعلم التحديات التي تمر بها البلاد لذلك دعت دينا ياقوت كافة السيدات للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والنزول للتصويت بصناديق الاقتراع. 
 

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