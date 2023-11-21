الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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صحة ومرأة

مايا مرسي: وزارة الداخلية تحرص دائما على وصول الخدمات الجماهيرية الشرطية للسيدات

الدكتورة مايا مرسي،
الدكتورة مايا مرسي، فيتو

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان بفتح مستشفيات الشرطة بنطاق الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي على السيدات وصرف العلاج اللازم بالمجان، وذلك اعتبارا من 25 نوفمبر الجارى ولمدة أسبوع بكافة محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع حملة ال16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التى تنطلق خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر من كل عام.

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وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بجهود الوزارة الحثيثة فى دعم ومساندة المرأة المصرية مؤكدة أن وزارة الداخلية دائما تقدم هذه المبادرات الانسانية والمجتمعية حرصا منها لوصول الخدمات الجماهيرية الشرطية للسيدات مما يساهم في تدعيم جسور الثقة فيما بينهما، ويعد هذا تفعيلا للدور المجتمعي والإنساني للشرطة ومسئوليتها الاجتماعية.

يذكر أن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة شاركت في افتتاح قمة المرأة المصرية 2023 في نسختها الثانية - منتدى الخمسين سيدة - تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تحت عنوان  "تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها".

الحكومة المصرية

وقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه، التهنئة إلى الحكومة المصرية لقرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع انتخاب مصر لعضوية كل من "لجنة وضعية المرأة" للأعوام من 2022 إلى 2026، والمجلس التنفيذي لـ"هيئة الأمم المتحدة للمرأة" للأعوام من 2022 إلى 2025، وذلك كممثل للمجموعة الأفريقية.

تمكين المرأة

وأعربت مايا مرسي عن بالغ سعادتها بالقرار، مشيرة إلى أن هذا اعتراف دولي بالمكانة التي تتمتع بها مصر وأهمية الدور الفاعل والمتميز الذي تقوم به في إطار عملها ضمن أجهزة الأمم المتحدة المختلفة.

وأشارت إلى أن قرار اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بالإجماع يدعم الخطوات الحثيثة التي اتخذتها مصر نحو تمكين المرأة وتعزيز مكانتها على كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية.

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مايا مرسي: مبادرة صحة الأجنة بداية جيدة للوصول إلى جيل يتمتع بالصحة

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مى محمود تنوب عن مايا مرسي فى مؤتمر المديرات التنفيذيات العربيات

لجنة وضعية المرأة

وأضافت: "نحن فخورون بالإرادة السياسية المصرية التي ساندت المرأة ودعمت مكانتها ومنحتها الفرصة لتحتل مكانة متميزة"، كما توجهت بخالص التحية والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية التي تقوم بدور عظيم في دعم جهود مصر دوليًا وإقليميًا في كافة المجالات، مشيدة بهذا الإنجاز المتميز الذي يمثل انتصارا جديدا للبلاد.

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المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسى وزارة الداخلية تمكين المرأة المرأة المصرية

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