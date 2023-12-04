حى العجوزة يجهز المقار الانتخابية، تكثيف أعمال الصيانة وتوفير كراسي متحركة

قام اللواء ياسر مدين رئيس حي العجوز بمراجعة أعمال الصيانة بالمقار الانتخابية وعددها ٢٠ مقر والتاكد من توفير حجرة محكمة لتأمين صناديق الاقتراع، وتوافر طفايات الحريق ومصدر كهرباء احتياطي من خلال مولدات الكهرباء ورعاية طبية وتوفير سبل الأمان لذوي الهمم والتاكد من ضرورة توفير عدد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن وعمل مظلات ومبردات مياه ومراجعة وسائل الإطفاء بالمراكز الانتخابية واللجان العامة بمعرفة الحماية المدنيه والاداره الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي طارئ، وهيئة النقل العام بالتنسيق مع إدارة مرور الجيزه للدفع بالعدد الكافى من الأتوبيسات وتوفير وسائل المواصلات لتوصيل الناخبين الي المقرات الانتخابيه مع اهميه رفع جميع الإشغالات فى محيط اللجان وتوفير حرم آمن لكل لجنة للتيسير على المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم.

Advertisements

بناء علي توجيهات معالي الوزير اللواء احمد راشد محافظ الجيزه

الهيئة الوطنية للانتخابات

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن إجراءات الفرز داخل اللجان الانتخابية بالخارج، وفقا للقرار 26 لسنة 2023 بشأن إجراءات تصويت المصريين المتواجدين خارج البلاد.

وأوضح القرار أنه بعد انتهاء عملية الاقتراع تقوم لجنة الانتخاب بأعمال الفرز والحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح ويثبت ذلك فى محضر يوقع عليه رئيس وأمين للجنة وترسل أوراق الانتخاب وكشف الناخبين والمحضر وما قد يقدم من طعون إلى لجنة الانتخابات الرئاسية وفق الإجراءات وفي الميعاد الذي تحدده.

ويحرر محضر بإجراءات الفرز، ويوقع عليه رئيس وأمين اللجنة، وتوضع بطاقات الانتخابا والمحاضر في مظروف أو أكثر ويغلق بصورة مؤمنة، ويوقع من رئيس اللجنة.

وتقوم البعثات بإرسال كشوف الحصر العدد، ونماذج محاضر الفرز إلى وزارة الخارجية، ومنها للجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، لتبدأ في إعداد محضر فرز مجمع.

ويرسل رؤساء اللجان أوراق الانتخاب وكشوف الناخبين والمحاضر والمظاريف التي تحوي بطاقات الاقتراع، وسائر أوراق عملية الانتخاب، وما قدم من طعون إلى اللجنة العامة، وتقوم البعثات بإرسالها في أول حقيبة دبلوماسية.

وعلى رئيس اللجنة العامة تحرير محضر حصر عددي مجمع، وتسليم سائر الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخاب بالداخل.

عملية الفرز بحضرر المندوبين

وتجرى عملية الاقتراع والفرز والحصر في وجود ممثلي ومندوبي كافة وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، وفقا للقواعد التي تضعها في هذا الشأن، فضلا عمن يسمح لهم رئيس البعثة من وسائل الإعلام بالدولة التي بها مقر البعثة بالتغطية الإعلامية، وذلك بما لا يعيق عمل اللجنة.

موعد إعلان نتيجة انتخابات المصريين بالخارج

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات عدم إعلان نتيجة انتخابات المصريين بالخارج عقب الا نتهاء من الفرز إلا بعد انتهاء تصويت المصريين بالداخل، وتجميع نتائج الداخل والخارج وإعلانهما معا، وهي الانتخابات التي ستنطلق أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023 بالداخل.

.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات عملية تصويت المصريين بالخارج في اليوم الثالث والأخير للانتخابات الرئاسية مع رؤساء اللجان الفرعية داخل مقار القنصليات والسفارات بالخارج.

وأكد السفراء داخل القنصليات التي يجرى بها التصويت خلال اجتماعهم مع الهيئة الوطنية للانتخابات بتقنية الفيديو كونفرانس - على مدار اليوم - بانتظام عملية الاقتراع واختيار أماكن تتيح التصويت بسهولة ويسر لإدلاء الناخبين بأصواتهم خاصة كبار السن أو ذوي الهمم، بالإضافة إلى استخدام بطاقة برايل لتصويت المصريين في الخارج.

تصويت المصريين بالخارج

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم والتي ستُجرى اليوم وتستمر لمدة 3 أيام (1 و2 و3 ) ديسمبر 2023.

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.