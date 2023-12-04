حبس عاطلين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية

أمرت نيابة الخصوص بمحافظة القليوبية بحبس عاطلين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وطلب تحريات مباحث قسم شرطة الخصوص حول الواقعة.

البداية تمكنت مديرية أمن لقليوبية من عاطلان يديران ورشة لتصنيع وتعديل الاسلحة النارية بمدينة الخصوص فى محافظة القليوبية وتم ضبط بحوزتهما 18 قطعة سلاح وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخصوص يفيد ورود معلومات بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية ومسجلين يقومان بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر داخل مسكنهما بدون ترخيص.

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وتوصلت التحريات إلى أن المتهمان يديران ورشة حدادة ويقومان بإدارة نشاطًا مخالف للقانون في إصلاح وتعديل الأسلحة النارية للاشقياء الخطرين بمنطقة الخصوص.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المتهمان وبالتفتيش عثر بحوزتهما على 18 قطعة سلاح ناري وأجزاء وقطع غيار التصنيع وأدوات التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الإتجار.

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