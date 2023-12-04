الإثنين 04 ديسمبر 2023
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سياسة

فريد زهران يعقد مؤتمرًا جماهيريًا في القليوبية، اليوم

فريد زهران،فيتو
فريد زهران،فيتو

يعقد المرشح الرئاسي فريد زهران، مؤتمرًا جماهيريًا في القليوبية، اليوم الإثنين، إذ يسابق المرشح الزمن لاستكمال الحشد المناسب لبرنامجه الانتخابي، قبل انتهاء مارثون الانتخابات، وإعلان الفائز بانتخابات الرئاسة خلال الفترة القليلة المقبلة. 

 

مؤتمرات جماهيرية لـ فريد زهران 

 

كان المرشح الرئاسي فريد زهران عقد عدة مؤتمرات جماهيرية في عدد من المحافظات بدأت بمسقط رأسه في سرس الليان بالمنوفية، تلاه عدة مؤتمرات بالإسكندرية والفيوم والجيزة وأسيوط وأسوان والغربية والمنيا.

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وكانت حملة فريد زهران جددت توجيه الدعوة إلى كافة المصريين المقيمين بالخارج بالمشاركة في الاستحقاق الانتخابي الهام تزامنا مع بدء التصويت الرسمي للمصريين بالخارج.

 

تصويت المصريين في الخارج 

 

وانتهت عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024  وفقا للجدول المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات. 

 

وأجريت الانتخابات وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون. 

 

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت في عددها رقم 43 (مكرر)، الصادر في 29 أكتوبر 2023، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 27 لسنة 2023، بتحديد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية 2024.

 

الانتخابات الرئاسية 2024

 

ونص قرار  الهيئة الوطنية للانتخابات في مادتها الأولى، على أن "تحدد مقار وعناوين اللجان الفرعية المشرفة على انتخابات المصريين المتواجدين خارج جمهورية مصر العربية في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ علـى النحـو الـوارد بالكشوف المرفقة بهذا القرار."

 

وجاء القرار بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم الانتخابات الرئاسية وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.

 

وعلى القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧ في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات وتعديلاته؛ وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقـم ٣ لـسنة ٢٠٢٣ بـدعوة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية.

 

وأجريت العملية الانتخابية خارج مصر في  137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

 

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