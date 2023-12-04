الإثنين 04 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

وفاة الإعلامي طارق الفطاطري

طارق الفطاطري، فيتو
طارق الفطاطري، فيتو

رحل عن عالمنا الإعلامي  طارق الفطاطري صباح اليوم الاثنين، وأعلن ذلك بشير حسن رئيس قناة سي بي سي من خلال حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك”.

وفاة الإعلامي طارق الفطاطري 

وحرص بشير حسن على تقديم نعيا للإعلامي الراحل طارق الفطاطري.

يذكر أن الإعلامي الراحل طارق الفطاطري عمل في عدة قنوات فضائية، حيث أن كان رئيسا لقطاع الأخبار في سي بي سي أكسترا بالإضافة إلى أنه كان رئيسا لشبكة تلفزيون المحور، كما أنه ساهم في النهضة الصحفية أثناء عمله في الإمارات بعدة أماكن.

Advertisements

 ويعتبر "الفطاطري" صاحب مسيرة متميزة من العمل الإعلامي في مجال الفضائيات، وتولى المراكز القيادية بالصحف الخاصة والعمل مستشارا إعلاميا لبعض السفارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

طارق الفطاطري وفاة طارق الفطاطري الإعلامي طارق الفطاطري

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

الخطيب يعتمد قائمة الأهلي المونديالية قبل إرسالها وهذه ملامحها

جلسة استماع أخيرة لحسم أزمة إبراهيم وحسام حسن مع النادي المصري

تباين أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين في الأسواق

التحقيق مع فنان تشكيلي متهم في حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور

بعد أنباء تعرضه لأزمة صحية، حقيقة الحالة الصحية لشيخ الأزهر

كتائب القسام تقصف حشودا عسكرية لجيش الاحتلال بالصواريخ

حدث أمني غامض، لحظة إطلاق نار كثيف في سديروت تثير فزع إسرائيل (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

تونس تعيش ثامن عام من الجفاف، الطائرات المسيرة تواجه تغير المناخ في المغرب العربي

11 قتيلا إثر ثوران بركان في إندونيسيا (فيديو)

تركي يخلع أسنانه على يد عامل نظافة

عمرها 1000 عام، لها 3 أصابع وبدون أسنان، كائنات المكسيك الغريبة تثير الجدل

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين 4-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

المزيد

انفوجراف

خسائر اقتصاد غزة بسبب العدوان الإسرائيلي ( انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الجرح في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية

ما حكم سجود التلاوة بغير وضوء؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 4 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية