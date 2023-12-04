رحل عن عالمنا الإعلامي طارق الفطاطري صباح اليوم الاثنين، وأعلن ذلك بشير حسن رئيس قناة سي بي سي من خلال حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك”.

وفاة الإعلامي طارق الفطاطري

وحرص بشير حسن على تقديم نعيا للإعلامي الراحل طارق الفطاطري.

يذكر أن الإعلامي الراحل طارق الفطاطري عمل في عدة قنوات فضائية، حيث أن كان رئيسا لقطاع الأخبار في سي بي سي أكسترا بالإضافة إلى أنه كان رئيسا لشبكة تلفزيون المحور، كما أنه ساهم في النهضة الصحفية أثناء عمله في الإمارات بعدة أماكن.

Advertisements

ويعتبر "الفطاطري" صاحب مسيرة متميزة من العمل الإعلامي في مجال الفضائيات، وتولى المراكز القيادية بالصحف الخاصة والعمل مستشارا إعلاميا لبعض السفارات.