وفاة الإعلامي طارق الفطاطري
رحل عن عالمنا الإعلامي طارق الفطاطري صباح اليوم الاثنين، وأعلن ذلك بشير حسن رئيس قناة سي بي سي من خلال حسابه الشخصي عبر موقع “فيس بوك”.
وفاة الإعلامي طارق الفطاطري
وحرص بشير حسن على تقديم نعيا للإعلامي الراحل طارق الفطاطري.
يذكر أن الإعلامي الراحل طارق الفطاطري عمل في عدة قنوات فضائية، حيث أن كان رئيسا لقطاع الأخبار في سي بي سي أكسترا بالإضافة إلى أنه كان رئيسا لشبكة تلفزيون المحور، كما أنه ساهم في النهضة الصحفية أثناء عمله في الإمارات بعدة أماكن.
ويعتبر "الفطاطري" صاحب مسيرة متميزة من العمل الإعلامي في مجال الفضائيات، وتولى المراكز القيادية بالصحف الخاصة والعمل مستشارا إعلاميا لبعض السفارات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية