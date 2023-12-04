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ثقافة وفنون

تفاصيل وفاة المخرج الكندي تشارليز أوفيسر بأزمة قلبية

تشارليز أوفيسر، فيتو
تشارليز أوفيسر، فيتو

رحل عن عالمنا المخرج الكندي تشارليز أوفيسر عن عمر يناهز الـ 49 عاما،  بعد تعرضه لأزمة قلبية  والذي يعد أحد رواد السينما المستقلة الكندية السوداء.

تفاصيل وفاة تشارليز أوفيسر 

ورحل المخرج الكندي تشارليز أوفيسر في منزله بتورنتو بسبب مضاعفات، حيث أنه كان قد أجري  عمله زرع  رئة في عام 2022.

وقدم المخرج الكندي الراحل تشارليز أوفيسر العديد من الأعمال الفنية الناجحة ومن أبرزهم تقديمه لفيلم Indie Nurse.Fighter.Boy والذي طرح في عام 2009.

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ويعتبر المخرج الكندي الراحل تشارليز أوفيسر  واحدا من مؤسسين مكتب Black Screen Office في كندا 

وعلق مهرجان تورونتو للسينما السوداء علي رحيل المخرج الكندي تشارليز أوفيسر قائلا:" نشعر بحزن عميق لفقدان تشارلز أوفيسر  لقد لامس عمله المؤثر في السينما ورواية القصص قلوب الكثيرين، وتشرفنا بتقديم العديد من أفلامه ورحبنا به في مهرجان TBFF في عام 2013. أتمنى أن يستمر إرثه في إلهامنا جميعًا".

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تشارليز أوفيسر لمخرج الكندي تشارليز أوفيسر وفاة المخرج الكندي تشارليز أوفيسر

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