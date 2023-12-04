الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات إسرائيلية خاصة في قلقيلية

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلنت وسائل إعلام، اليوم الاثنين، استشهاد فلسطينيين اثنين برصاص قوات إسرائيلية خاصة خلال اقتحام مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين شبان فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في حي كفر سابا في قلقيلية بالضفة الغربية، صباح الاثنين.

وحاصرت قوات خاصة تتبع لجيش الاحتلال الإسرائيلي قبل اندلاع المواجهات، مبنى في الحي حيث أطلقت قذائف باتجاهه، فيما دفعت بتعزيزات عسكرية كبيرة من المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية.

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اقتحام جنين والخليل وقلقيلية

واقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي مدن جنين وقلقيلية والخليل، ومخيم الجلزون، وقرية جفنا بالضفة الغربية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ولفتت إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة مداهمات واعتقالات في جنين خلال اقتحامها للمدينة.

 
وتشهد مناطق عدة في الضفة الغربية في الفترة الراهنة سلسلة من الاقتحامات المتواصلة يتخللها حملة اعتقالات تطال الأسرى المحررين.

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إسرائيل الجيش الإسرائيلي الضفة الغربية قوات الجيش الاسرائيلي فلسطين

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