زوارق إسرائيلية تقصف سواحل رفح وخان يونس جنوب غزة
الهجوم البري على غزة، جددت إسرائيل ضرباتها اليوم الإثنين على المناطق الجنوبية، فقد قصفت زوارق إسرائيلية سواحل مدينتي رفح وخان يونس جنوبي غزة، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.
فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته البرية تواجه مقاتلي حماس في كافة المناطق، في أوضح إشارة حتى الآن على بدء الهجوم البري المقرر على جنوب القطاع المكتظ بالنازحين.
اشتباك في الجنوب
وكانت حماس قد أعلنت في وقت سابق أن مقاتليها اشتبكوا مع قوات إسرائيلية على بعد كيلومترين تقريبا من مدينة خان يونس.
في حين أكد سكان بخان يونس، أن بوسعهم سماع دوي نيران الدبابات، معربين عن خشيتهم من هجوم إسرائيلي بري جديد، بعد أن انتقل مئات الآلاف منهم إلى المدينة للفرار من هجمات سابقة في الشمال، وفق رويترز.
كما أضافوا أن الدبابات قطعت الطرق التي تصل خان يونس بدير البلح في وسط غزة، ما يقسم القطاع إلى ثلاث مناطق.
إخلاء بعض المناطق في خان يونس
تأتي تلك التطورات بعدما طالب الجيش الإسرائيلي من السكان في خان يونس إخلاء بعض المناطق في المدينة وبالقرب منها، ونشر خريطة توضح الملاجئ التي ينبغي لهم التوجه إليها إلى الغرب من المدينة وصوب الجنوب نحو رفح المتاخمة لمصر.
وفيما بدأ الكثير من السكان حزم أمتعتهم، أكدوا أن المناطق التي أُمروا بالتوجه إليها واقعة تحت الهجوم.
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