الإثنين 04 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وفد أمريكي يصل إسرائيل اليوم لبحث "اليوم التالي" لحرب غزة

البيت الأبيض، فيتو
البيت الأبيض، فيتو

الهجوم البري على غزة ، أفاد موقع "واللا" العبري اليوم الإثنين، بأن وفدا أمريكيا من البيت الأبيض يصل إلى إسرائيل اليوم لبحث "اليوم التالي" للحرب في قطاع غزة.

ولفت الموقع إلى أن الوفد الأمريكي يرأسه فيل جوردون، مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس كامالا هاريس.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد الأمريكي بمستشار الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الشؤون الاستراتيجية في الحكومة الإسرائيلية.

وقال الموقع العبري إن المسؤولين الأمريكيين سيلتقون بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.

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وقف النار في غزة

وتتكثف الجهود والمساعي لخفض التصعيد ووقف النار في غزة، مع استئناف القوات الإسرائيلية عملياتها الحربية في كامل القطاع يوم الجمعة الفائت، بعد 7 أيام من الهدنة تخللها تبادل للأسرى بين تل أبيب وحركة حماس.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه أجرى محادثات مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني حول الجهود المستمرة لتسهيل العودة الآمنة لجميع الرهائن وزيادة مستويات المساعدات للمدنيين في غزة".

من جهة أخرى، قال مصدر دبلوماسي في أنقرة، لمراسل "نوفوستي"، إن مجموعة الاتصال الخاصة بحل الوضع في غزة، ستزور الولايات المتحدة هذا الأسبوع لإجراء مفاوضات مع الإدارة الأمريكية.

ومجموعة الاتصال المذكورة، مؤلفة من وزراء خارجية تركيا وإندونيسيا ونيجيريا والأردن ومصر وقطر والسعودية، تم تشكيلها في أعقاب قمتي منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية في الرياض. وفي وقت سابق، عقدت المجموعة مفاوضات في بكين وموسكو ولندن وباريس. 

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