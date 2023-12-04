صحة غزة: انتشار الأمراض المعدية بالقطاع ورصد حالات مصابة بالكوليرا (فيديو)

أخبار غزة الآن، قال أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة في غزة، إن العدوان الإسرائيلي ركز كل عدوانه على كل مناطق غزة فهو يريد إنهاء الوجود الفلسطيني في القطاع إما بالقتل أو التهجير.

المجازر الإسرائيلية في غزة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن 316 شهيدا ارتقوا جراء المجازر الإسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية وصلوا للمستشفيات، و660 جريحا، وعدد كبير تحت الأنقاض واللافت أن 70% من ضحايا العدوان من الأطفال والنساء.

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استشهاد الأطقم الطبية في غزة

وأكد أنه 281 من الكوادر الصحية استشهدوا، وما زال عدد كبير منهم مفقود حتى الآن، بالإضافة إلى استهداف 58 مؤسسة صحية وتدمير 56 سيارة إسعاف، إضافة لخروج 26 مستشفى عن الخدمة ويوجد 4 مستشفيات تعمل فقط في جنوب قطاع غزة.

النزوح إلى جنوب غزة

وأشار إلى أن الاحتلال أقدم على اعتقال 35 من الكوادر الطبية على رأسهم مدير مستشفى الشفاء، ويقوم باستجوابهم تحت التعذيب القاسي، وهو يريد النيل من المنظومة الصحية لأنه لا يريد لها القيام بمهامها بإنقاذ حياة الجرحى حتى يجبرهم على النزوح للجنوب.

أسلحة محرمة دوليا

وذكر أن أجساد الشهداء والجرحى التي وصلت إلى قطاع غزة بها إصابات غير معتادة مثل بقر البطون وتمزق الأجساد والحرق وغيرها من التي تدل على أن الاحتلال يستخدم أسلحة محرمة دوليا.



أخبار غزة، أكد مصدر قيادي في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، مساء الأحد، انسحاب 70% من قوات الاحتلال الإسرائيلي خارج شمال قطاع غزة لفشل عملياتها وبسبب ضربات المقاومة.

الجيش الإسرائيلي ينسحب من شمال غزة



وفي وقت سابق من اليوم، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال الإسرائيلي يصعد جرائمه في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، مشددا على أن هذا العدوان سينتهي بالفشل.

وأضاف القيادي في حركة حماس: "غزة كانت وستبقى مقبرة للغزاة والمحتلين، وندعو إلى تصعيد كل أشكال المقاومة ضد العدو الإسرائيلي"، موجها التحية للشعب اليمني لجهودهم الداعمة للشعب الفلسطيني.

الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة



وتابع: "نجدد تأكيد موقفنا الرافض لمخططات الاحتلال الرامية إلى تهجير شعبنا من قطاع غزة وتعنت الاحتلال ومماطلته حال دون نجاح مسار التفاوض الذي بذل فيه الوسطاء جهدا كبيرا"، مشيرا إلى أن العالم شهد فرقا بين تعامل كتائب القسام مع الرهائن الإسرائيليين وتعامل الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين.

واستطرد القيادي في حماس أسامة حمدان: "الولايات المتحدة شريكة في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة، وندعو الأحرار في واشنطن لحجب أصواتهم عن بايدن في الانتخابات المقبلة، والسلوك الأمريكي حيال القضية الفلسطينية يشكل عامل استفزاز وتفجير في المنطقة".

الاحتلال يرتكب 23 مجزرة في غزة



من جانبه، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 23 مجزرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي بـ غزة: "لا يزال مئات الشهداء تحت الأنقاض جراء مجازر إسرائيلية خلال الساعات الـ24 الماضية".

10 آلاف غارة إسرائيلية على قطاع غزة



كذلك أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ أكثر من 10 آلاف غارة جوية على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مساء اليوم الأحد، أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ما يزيد على 10 آلاف غارة جوية على غزة منذ بدء الحرب على القطاع.

وأوضح البيان العسكري أن قوات سلاح البر بالتنسيق مع قوات سلاح الجو شاركت في الهجمات على قطاع غزة.