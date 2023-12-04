رئيس تشيلي: تصرفات إسرائيل في غزة "وحشية"
وصف رئيس تشيلي جابرييل بوريتش تصرفات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قطاع غزة بـ "القسوة الوحشية" بسبب مقتل عدد كبير من الأطفال".
وجاء في تعليقه على الأنباء حول حصيلة الضحايا بين الأطفال الفلسطينيين كتب بوريتش في صفحته على إنستجرام: "قسوة وحشية من نتنياهو وحكومته".
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق اليونيسيف، كاترين راسل، سابقا، بمقتل أكثر من 5.3 ألف طفل في قطاع غزة خلال الأيام الـ48 للقصف الإسرائيلي، واصفة القطاع بأنه أكثر مكان خطورة بالنسبة للأطفال.
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