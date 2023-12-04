أحمد العوضي ينعي الفنان الراحل أشرف عبد الغفور
حرص الفنان أحمد العوضي على تقديم التعازي للفنانة ريهام عبد الغفور في وفاة والدها، وذلك بعد أن لقي مصرعه بحادث أليم على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، ونقل زوجته للعناية المركزة.
ونعى أحمد العوضي الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، قائلا: "خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير أشرف عبد الغفور.. رحمه الله وأسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".
وفاة أشرف عبد الغفور
ورحل مساء أمس الأحد، الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته.
وأكد الدكتور أشرف زكي أنه تم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة أحد المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجته للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.
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