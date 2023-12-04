هاني سلامة ينعي أشرف عبد الغفور بكلمات مؤثرة
حرص الفنان هاني سلامة على تقديم النعي للفنان الراحل أشرف عبد الغفور، وتقديم التعازي للفنانة ريهام عبد الغفور.
وعلق الفنان هاني سلامة عبر صفحته على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله الفنان القدير الغالي أشرف عبد الغفور وتغمده بواسع رحمته".
وتابع: "وعزائي للصديقة والأخت ريهام عبد الغفور في مصابها الأليم ولأسرة الفنان الراحل".
وفاة أشرف عبد الغفور
وقد رحل مساء أمس الأحد الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته.
وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، أنه تم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة إحدى المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجته للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.
من جانب آخر، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على السائق المتسبب فى حادث وفاة الفنان أشرف عبد الغفور وزوجته على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بالشيخ زايد وجاري التحقيق معه.
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