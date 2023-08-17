أبرزها تضخم الغدد الليمفاوية ونزيف الأنف المتكرر، تعرف على أعراض سرطان الدم

أعراض سرطان الدم، أو اللوكيميا؛ هو سرطان يصيب الأنسجة المكونة للدم في الجسم، بما في ذلك نخاع العظام والجهاز الليمفاوي، وتوجد أنواع عديدة من سرطان الدم، وعادةً ما يصيب سرطان الدم خلايا الدم البيضاء.

وخلايا الدم البيضاء هي خلايا محاربة قوية للعدوى - عادة ما تنمو وتنقسم بطريقة منظمة، حيث يحتاجها جسمك. ولكن عندما يصاب الجسم بسرطان الدم، ينتج نخاع العظام كمية زائدة من خلايا الدم البيضاء غير الطبيعية، والتي لا تعمل بشكل صحيح، وذلك وفقا لموقع "mayoclinic" الطبي.

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أعراض سرطان الدم

أعراض سرطان الدم

وتختلف أعراض سرطان الدم، حسب نوع اللوكيميا، ولكت تشمل علامات وأعراض سرطان الدم الشائعة، ما يلي:

الحمى أو القشعريرة

التعب المستمر والضعف

العدوى المتكررة أو الشديدة

فقدان الوزن دون مبرر

تضخم الغدد الليمفاوية وتضخم الكبد أو الطحال

سهولة حدوث نزيف أو كدمات

نزيف الأنف المتكرر

بقع حمراء صغيرة في جلدك (نمش)

التعرق المفرط وخاصة في الليل

ألم أو ترقق في العظام

الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسرطان الدم

يمكن لأي شخص أن يصاب بسرطان الدم. ومع ذلك، فقد أظهرت الدراسات أن بعض العوامل قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الدم، والتي نستعرضها في السطور التالية

علاج السرطان السابق

قد تزيد علاجات السرطان السابقة التي تتضمن العلاج الإشعاعي أو الكيميائي من احتمالية الإصابة ببعض أنواع سرطان الدم.

التدخين

إذا كان لديك تاريخ من التدخين أو التعرض للتدخين غير المباشر، فأنت في خطر متزايد للإصابة بسرطان الدم.

التعرض للمواد الكيميائية الصناعية

البنزين والفورمالدهيد من المواد الكيميائية المسببة للسرطان الموجودة في مواد البناء والمواد الكيميائية المنزلية، يستخدم البنزين في صناعة البلاستيك والمطاط والأصباغ ومبيدات الآفات والأدوية والمنظفات. يدخل الفورمالديهايد في مواد البناء والمنتجات المنزلية مثل الصابون والشامبو ومنتجات التنظيف.

سرطان الدم واعراضه

اضطرابات وراثية معينة

قد تزيد الاضطرابات الجينية، مثل الورم العصبي الليفي، ومتلازمة كلاينفيلتر، ومتلازمة شواشمان دياموند، ومتلازمة داون، من خطر الإصابة بسرطان الدم.

تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الدم

تشير الأبحاث إلى أن بعض أنواع سرطان الدم، قد تنتقل في العائلات. ومع ذلك، في معظم الحالات، لا يعني وجود قريب مصاب بسرطان الدم أنك أو أي فرد آخر من أفراد أسرتك ستصاب أيضًا بسرطان الدم.