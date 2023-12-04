نقيب الممثلين: ريهام عبد الغفور منهارة ووالدتها لا تعلم خبر وفاة زوجها (فيديو)

أشرف عبد الغفور، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية: إن زوجة الفنان أشرف عبد الغفور لم تعرف حتى الآن أنه توفي في الحادث.

انهيار ريهام عبد الغفور وجهل زوجته بخبر الوفاة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "الوضع صعب جدا وزوجة الفنان أشرف عبد الغفور ماتعرفش إن زوجها توفي، وهي في غرفة لوحدها بالمستشفى، وريهام عبد الغفور منهارة ومنتهية تماما والموقف صعب أوي عليها".

حالة ريهام عبد الغفور

وتابع: "ريهام عبد الغفور ربنا معاها وحالتها صعبة، وكل لما أقولها حاجة، وهنعمل إيه تقول لي معرفش حاجة.. هو اللي كان بيعمل وبيفكر ويقول، فقدنا كبير العائلة والأب والصديق وفنان من أعظم نقباء النقابة، وفنان عظيم وانسان خلوق وعمره ما زعل حد".

Advertisements

الحالة الصحية لزوجة أشرف عبد الغفور

ولفت: "زوجة الفنان أشرف عبد الغفور حالتها الصحية كويسة جدا وعندها بس كدمة في الصدر ومهتمنا صعبة إننا نبلغها بخبر وفاة زوجها".



ونعى مهرجان الجونة السينمائي الفنان القدير أشرف عبد الغفور الذي وافته المنية مساء الأحد، بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق الإسكندرية الصحراوي.



ونشرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي نعيًا للفنان الراحل.. وجاء به: ينعى مهرجان الجونة السينمائي بحزن وأسى الفنان المصري الكبير أشرف عبد الغفور، والذي وافته المنية اليوم عن عمر 81 عامًا.

واستكمل البيان: يعد أشرف عبد الغفور واحدا من الفنانين أصحاب العلامات البارزة في تاريخ السينما والدراما والمسرح العربي، محققًا مسيرة ناجحة وطويلة شهدت أكثر من 250 عملًا فنيًا، خالص تعازينا لأسرة الراحل ولجمهوره ومحبيه.

وتشيع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، عقب صلاة الظهر غدا الإثنين وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

فيما لم تحدد أسرة الراحل موعد العزاء حتى الآن.