مهرجان الجونة السينمائي ينعي الفنان الراحل أشرف عبد الغفور

نعى مهرجان الجونة السينمائي الفنان القدير أشرف عبد الغفور الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد بعد تعرضه لحادث سير مروع على طريق إسكندرية الصحراوي.

ونشرت إدارة مهرجان الجونة السينمائي نعيًا للفنان الراحل وجاء به: ينعى مهرجان الجونة السينمائي بحزن وأسى الفنان المصري الكبير أشرف عبد الغفور، والذي وافته المنية اليوم عن عمر 81 عامًا.

واستكمل البيان: يعد أشرف عبد الغفور واحدا من الفنانين أصحاب العلامات البارزة في تاريخ السينما والدراما والمسرح العربي، محققًا مسيرة ناجحة وطويلة شهدت أكثر من 250 عملًا فنيًا، خالص تعازينا لأسرة الراحل ولجمهوره ومحبيه.

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وتشيع جنازة الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، عقب صلاة الظهر غدا الإثنين وذلك من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

فيما لم تحدد أسرة الراحل موعد العزاء حتى الآن.

وفاة أشرف عبد الغفور



ورحل مساء اليوم الأحد الفنان أشرف عبد الغفور إثر حادث سير مروع، وقع على طريق “مصر - الإسكندرية” الصحراوي في نطاق مدينة 6 أكتوبر، وكان بصحبته زوجته.

وأكد الدكتور أشرف زكي أنه تم نقل جثمان الفنان الراحل لمشرحة إحدى المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، فيما تم نقل زوجته للعناية المركزة لخطورة حالتها الصحية.