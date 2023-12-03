اعرفى موضة المكياج فى شتاء 2024

موضة المكياج فى شتاء 2024، المكياج من مستحضرات التجميل المهمة التى تعشقها الفتيات كثيرا لتحسين مظهرهن وإخفاء عيوب البشرة.

وموضة المكياج فى شتاء 2024، من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا للتعرف على احدث صيحات موضة المكياج لتطبيقها ما يجعلهن أكثر جاذبية.

موضة المكياج فى شتاء 2024

وفي هذا السياق قالت هدير سيد خبيرة المكياج والتجميل، إن ألوان موضة المكياج فى شتاء 2024، مختلفة ومتنوعة وأكثر إشراقة على عكس الوان الشتاء المعروف عنها انها تكون دافئة وهو ما يبهر الفتيات هذا العام ويجعلهم أكثر إقبالا على هذه الألوان.

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وأضافت هدير، أن أحدث صيحات موضة ظل العيون وهو المعروف بالآى شادو فى شتاء 2024 منها إطلالات شتوية مختلفة ومشرقه بدلا من الألوان الداكنة والدافئة، مثل ظلال العيون باللون الأزرق الفاتح والأورانچ الفاتح والأصفر الفاتح ما يجعل العينين مشرقتين، والوجه مضيئ، وذلك مع وضع طبقات كثيرة من الماسكرا خاصة طرف العين.

وتابعت، أن من موضة مكياج شتاء 2024 أن تكون البشرة جلوي لامعة وطبيعية ويجب استخدام الميكاج الكريمي للحصول عليها، أما موضة البلاشر أى أحمر الخدود فى شتاء 2024، فهو اللون البرتقالي.

وأوضحت هدير سيد، أن الروج أو أحمر الشفاه من أكثى مستحضرات التجميل التى تعشقها الفتيات وتهتم بألوانها التى يجب أن تكون على أحدث صيحات الموضة، ومن ألوان موضة الروج فى شتاء 2024، الأورانج والنبيتى والأحمر، ودرجات النود البيجات والبني.

هدير سيد خبيرة المكياج والتجميل، فيتو

خطوات بسيطة يجب اتباعها حفاظا البشرة من العيوب

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة.

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.