طريقة عمل البطاطا الحلوة في الفرن، بأكثر من طريقة

طريقة عمل البطاطا الحلوة في الفرن، البطاطا الحلوة من الخضراوات الشتوية الشهيرة التى تقدم كطبق حلو منزلى ومميز له مذاق لا يقاوم.

وطريقة عمل البطاطا الحلوة في الفرن، سهلة وبسيطة ومكوناتها بسيطة وله مذاق مميز وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البطاطا الحلوة في الفرن.

مكونات عمل البطاطا الحلوة في الفرن:-

كيلو بطاطا حلوة مقشرة ومقطعة حلقات

كيلو لبن حليب

كوب ونصف سكر أبيض

2 ملعقة كبيرة زبد

رشة قرفة

ربع كوب جوز الهند

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للوجه 2 ملعقة قشدة

طريقة عمل البطاطا الحلوة في الفرن:-

نشعل الفرن ونتركه يسخن.

ثم نحضر البطاطا المقطعة حلقات ونرصها فى صينية فرن متوسطة مدهونة بالزبد.

ثم نذوب السكر فى اللبن ونضيفهم إلى البطاطا، ثم نضيف الزبد والقرفة وجوز الهند ونقلبها.

ثم نوزع القشدة على الوجه.

ثم ندخل صينية البطاطا الفرن ونتركها حتى تمام النضج، ثم نشعل الشواية حتى تأخذ لون مميز.

ثم نخرجها ونقطعها وتقدم ساخنة.

وهناك طريقة أخرى لعمل البطاطا فى الفرن.

مكونات عمل البطاطا في الفرن:

كيلو بطاطا

كيلو لبن حليب

كوب سكر

نصف كوب زبد

علبة قشطة للوجه اختياري

طريقة عمل البطاطا الحلوة في الفرن، فيتو

طريقة عمل البطاطا في الفرن:-

نحضر البطاطا ونغسلها جيدا ثم نقشرها ونسلقها حتى تماما النضج.

ثم نهرس البطاطا جيدا مع السكر واللبن الحليب والزبد حتى نحصل على بيورية بطاطا ناعم.

ثم نفرد البطاطا فى صينية فرن مدهون زبد ونساوى السطح.

ثم نوزع علبة القشدة على الوجه جيدا، وتدخلها الفرن حتى يحمر وجهها.

ثم نخرجها من الفرن ونتركها تبرد وتقدم ويمكن تقديمها باردة أو ساخنة حسب الرغبة.

ويمكن إضافة المكسرات المختلفة لها حسب الرغبة.

فوائد البطاطا الحلوة

والبطاطا فوائد عظيمة تدفعنا لتناولها، ومن فوائد البطاطا الحلوة:-

تقوى المناعة لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

تساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائها على الحديد وفيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد.

تخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي تعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

تقوى عضلة القلب وتقلل فرص الإصابة بأمراض القلب لاحتوائها على البوتاسيوم.

تساعد فى الوقاية من أمراض السرطان لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

تساعد فى مقاومة علامات الشيخوخة مثل ضعف البصر، وضعف جهاز المناعة، احتواء البطاطا على فيتامين C، تجعلها الحل الأمثل لمحاربة الجذور الحرة التي تحاول تدمير خلايا الجسم، والتعجيل بعلامات الشيخوخة.

تحفز الجسم على إنتاج كرات الدم الحمراء، ما يساعد في علاج أنيميا فقر الدم.

تقوى العظام والمفاصل لاحتوائها على الكالسيوم والبوتاسيوم.

تنظم حركة الجهاز الهضمي لاحتوائها على الألياف التي تنظف القولون وتمنع الإمساك وتطرد السموم من الجسم.

تعزز من نضارة البشرة واشراقتها لاحتوائها على نسبة عالية من العناصر الغذائية المهمة.

تقوى العضلات وتمنع الإصابة بالشد العضلى أثناء التمرين وبالتالي مهمة للرياضيين.

مهمة للصغار لأنها تمدهم بالطاقة وتقوى عظامهم وتحافظ على نموهم بشكل صحى.

مهمة لصحة الحوامل لاحتوائها على حمض الفوليك الذى يساعد فى نمو الأجنة وحمايتهم من التشوهات.